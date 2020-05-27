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فشل في علاج كورونا.. قصة دواء هيدروكسي كلوروكوين منذ إعلان ترامب وحتى حظر استخدامه

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:32 م
هيدروكسي كلوروكين
هيدروكسي كلوروكين
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رشا عوني
في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتتزايد عدد الحالات المصابة به بشكل يومي مع عدد الوفيات، يبذل الأطباء والعلماء قصارى جهودهم لمحاولة اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا التاجي المستجد، حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية وأنه له نتائج إيجابية فعالة على حاملي الفيروس .

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ترامب يعلن عن العقار

بعد إعلان ترامب أن أمريكا اعتمدت هذا الدواء لمرضى كورونا، بدأت دول العالم في تجربة هذا العلاج المخصص للملاريا ، واكتشاف مدى تأثيره على تطورات فيروس كورونا داخل الجسم، إلا أن الأمر انتهى بالفشل وتم الإعلان بشكل رسمي عن وقف استخدام عقار هيدروكسي كلوركين في علاج مرضى كورونا .

وعلى الرغم من عدم اكتفاء الدراسات والأدلة التي تثبت مدى فعالية عقار هيدروكسي كلوركين لمرضى كورونا، أعلن ترامب أنه يتناول هذا الدواء كوسية للوقاية من الفيروس ، مما زاد الطلب على الدواء ثم جاءت الدراسات العلمية الموسعة لتثبت أن هذا العقار يضر أكثر مما ينفع . 

كانت فرنسا من أولى الدول التي قررت إجراء أبحاث على دواء هيدروكسي كلوروكين لمعرفة مدى تاثيره على مرضى كورونا، إلا أن الأبحاث في الكثير من الدول توصلت إلى إلى أن عقار هيدروكسي كلوركين قد يزيد من خطر وفاة المرضى المصابون بكورونا لذا بدأت منظمة الصحة العالمية منذ ايام تلمح لضرورة إعادة النظر في استخدام عقار هيدروكسي كلوركين، حتى تم وقف استخدامه بالفعل في عدوة دول بالعالم بعد أخر بيان لمنظمة الصحة العالمية بشأن هذا العقار.

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كما أجازت الحكومة الروسية علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بعقار هيدروكسي كلوروكين، أما الدول التي أعلنت رفضها استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، فمنها بريطانيا التي تحفظت على استخدامه إلى حين إجراء تجارب سريرية لتاكيد فعاليته.

وفي السويد أوقفت المستشفيات استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين بعد ظهور تقارير عن تسببه في آثار جانبية خطيرة كالصداع والتشنجات وفقدان الرؤية.

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مخاطر هيدروكسي كلوروكين 

ومن ضمن الدراسات التي أجريت على عقار هيدروكسي كلوركين، كشفت دراسة نشرتها دورية "لانسيت" الطبية  أن عقار الملاريا يرتبط بزيادة خطر الوفاة لمرضى فيروس كورونا، الذين تستدعي حالتهم العلاج في المستشفيات.

وتناولت الدراسة البحث على أكثر من 96 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، وتوصلت إلى أن الذين عولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين، كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر من المرضى، الذين لم يتم علاجهم بالعقارين.

ويعتبر علاج هيدروكسي كلوركوين عقار قديم موجود منذ عقود طويلة، ويستخدم لعلاج الملاريا، ويباع تحت اسم العلامة التجارية بلاكونيل، كما أنه يستخدم لأغراض أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية . 
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