فشل في علاج كورونا.. قصة دواء هيدروكسي كلوروكوين منذ إعلان ترامب وحتى حظر استخدامه

أما الدول التي أعلنت رفضها استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، فمنها بريطانيا التي تحفظت على استخدامه إلى حين إجراء تجارب سريرية لتاكيد فعاليته.

كما أجازت الحكومة الروسية علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بعقار هيدروكسي كلوروكين