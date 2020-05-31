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اقتصاد

خلال أبريل .. جمارك بورسعيد تفرج عن 2202 سيارة وقطع غيار بـ585.54 مليون جنيه

الأحد 31/مايو/2020 - 01:38 م
جمارك السيارات
جمارك السيارات
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محمد يحيي
أفرجت جمارك السيارات بمنفذ بورسعيد برئاسة أشرف عبد الهادي، خلال إبريل الماضي عن 2202 سيارة نقل وملاكي وأجرة وقطع غيار بقيمة بلغت 585.541 مليون جنيه. 

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية؛ أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بلغت 122.41 مليون جنيه. 

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وبلغت الرسوم الأخري نحو 92.74 مليون جنيه.

ووصل عدد السيارات الملاكي المفرج عنه لـ 872 سيارة  بقيمة 341.92 مليون جنيه، لتبلغ جملة الإيرادات المحصلة عليها نحو 36.1 مليون جنيه.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة نحو 13.242 مليون جنيه و الضرائب والرسوم الأخري نحو 56.036 مليون جنيه. 
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