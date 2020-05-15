جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب أدوات منزلية بقيمة رسوم 13 مليون جنيه

الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد، برئاسة علاء السيد - بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية وإدارة أمن الموانئ ببورسعيد- محاولة تهريب كمية من الأدوات المنزلية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية. أحبط رجالبجمارك بورسعيد، برئاسة علاء السيد



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تهريب أصناف مخالفة بالزيادة عن الكمية المدرجة بالمستندات والمقر عنها بالبيان الجمركي رقم 13038 لسنة 2020 وارد نهائى على 4 حاويات 40 قدما ارقام CBHU9582706 رقم CSLU6223895 ورقم DFSU7537588 ورقم TCNU6864021 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أدوات منزلية منشأ الصين. وبناء على مذكرة سرية مقدمة من الادارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بالتنسيق مع إدارة أمن الموانئ بالاشتباه فىأصناف مخالفة بالزيادة عن الكمية المدرجة بالمستندات والمقر عنها بالبيان الجمركي رقم 13038 لسنة 2020 وارد نهائى على 4 حاويات 40 قدما ارقام CBHU9582706 رقم CSLU6223895 ورقم DFSU7537588 ورقم TCNU6864021 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أدوات منزلية منشأ الصين.





وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية الخارجية من خليل العسيلي وكمال المنسي مديرى الوردية والسيد عباس بالإجراءات وأحمد عزت والسادات طاهر بـ مكافحة التهرب بمنفذ النصر الجمركى وسعد شعبان كبير باحثين ومحمد أحمد السيد مأمور بالمنافذ الجمركية لكشف وجرد الحاويات.





وتبين وجود 6140 قطعة جريل من معدن و 472 طقم سفرة 72 قطعة لكل طقم و6441 طقم ملاعق وشوك بعدد 84 قطعة لكل طقم و 146 طقم شاي 24 قطعة لكل طقم و 936 طقم قهوة من خزف 17 قطعة لكل طقم و 9672 طقم توزيع 6 قطعة لكل طقم و 12480 قطعة عبوات تعبئة و 4800 قطعة مج من خزف بالملعقة و 5112 طقم توزيع من لدائن بعدد 6 قطعة لكل طقم و 7200 قطعة يد من لدائن لزوم عبوات التعبئة، وجميع ما سبق غير مدرج بالبيان الجمركي، وبالزيادة عن الوارد الفعلي بالمستندات، وأن المنشأ تركيا وإيطاليا، بالمخالفة لمنشأ البضاعة بالمستندات وهو الصين، وكذا قرار 43 لسنة 2016 وأنه لم يتم العرض علي الإدارة العامة للصادرات والواردات للصنف المخالف .





وبلغت القيمة الجمركية 9 ملايين و704 آلاف و938 جنيها.





وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة 3 ملايين و 701 ألف و177 جنيها.



