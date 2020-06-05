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أخبار العالم

مستعدون لعمل عسكري ضد أنقرة.. اليونان تعلق على استفزازات تركيا بشأن عمليات التنقيب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:14 ص
اليونان تعلق على
اليونان تعلق على استفزازات تركيا بشأن عمليات التنقيب
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القسم الخارجي
أكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، أن بلاده على استعداد لفعل أي  شيء في سبيل حماية حقوقها السيادية، بما في ذلك العمل العسكري ضد تركيا في حال أي استفزاز.

وفي حديث تليفزيوني، قال بانايوتوبولوس إن تركيا تواصل الاستفزازات والعدوان في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا السلوك، هو استخدام جميع الأسلحة الدبلوماسية، وكذلك ضمان زيادة قدرة الجيش على الردع والدفاع.

وأشار إلى أن اليونان مستعدة لحل عسكري للنزاع مع تركيا، كما قال مستشار رئيس الوزراء اليوناني في وقت سابق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أن تركيا تعتزم مع حكومة الوفاق الليبية، التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.
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