رئيس البرلمان الإيراني يسخر من قدرة أمريكا على حماية جنودها.. ماذا قال؟

وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تحذيراً للولايات المتحدة، في الوقت الذي يتم فيه نشر سفن حربية برمائية وآلاف من مشاة البحرية والبحارة الأمريكيين في المنطقة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، الذي برز كطرف محتمل للتفاوض مع إدارة ترامب، في منشور على منصة "إكس" :كيف للولايات المتحدة، التي لا تستطيع حتى حماية جنودها في قواعدها بالمنطقة، وتتركهم بدلاً من ذلك في الفنادق والحدائق، أن تحميهم على أراضيها؟".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان لها، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأنه لا يخطط لإرسال قوات برية إلى أي مكان في الوقت الراهن.

لكن CNN أفادت بأن مسؤولي البنتاجون، الذين يستعدون لمرحلة جديدة من الحرب، وضعوا سيناريوهات لنشر قوات للاستيلاء على أهداف مختلفة داخل إيران، وذلك وفقاً لأكثر من ستة أشخاص مطلعين على المناقشات.