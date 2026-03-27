قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ضربة مدوية: قصف إسرائيلي يستهدف مصانع صلب مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

ناصر السيد

قصف سلاح الجو الإسرائيلي، اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية ومصادر أمنية إسرائيلية.

وأفادت وكالة أنباء فارس بأن الغارات استهدفت مصنع خوزستان للصلب قرب الأهواز، ومصنع مباركة للصلب في أصفهان.

ومن المتوقع أن تُلحق هذه الغارات، التي تستهدف المصنعين اللذين يمتلك الحرس الثوري الإيراني جزءًا منهما، أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإيراني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قد أمرا بتنفيذ هذه الغارات. 

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي سابقًا بأن تل أبيب ستُكثّف غاراتها على إيران.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إعادة فتح مضيق هرمز التي حددها لنفسه أمام طهران. 

ويقول ترامب إن المحادثات لإنهاء الحرب "تسير على نحو جيد للغاية"، لكن إيران لا تزال تصر علنًا على أنها لا تتفاوض مع البيت الأبيض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد