قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

في يومه العالمي.. القومي للفنون الشعبية يؤكد أهمية المسرح في توثيق الحضارات

عادل نصار

قال الدكتور محمد أمين عبد الصمد، مدير إدارة التراث بالمعهد القومي للفنون الشعبية، إن فن المسرح يُعد من أبرز الفنون التي تعكس ثقافة المجتمعات وتاريخها وقضاياها، مشيرًا إلى أنه يمثل أداة تعبير إنسانية قادرة على توثيق الحضارات حتى بعد اندثارها، كما هو الحال في المسرح اليوناني القديم.

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المسرح يظل وسيلة فعالة للتواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة، حيث يسهم في نقل صورة حية عن المجتمعات وفتراتها الزمنية، ويعزز الحوار الثقافي والإنساني.

وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، الذي يوافق 27 مارس من كل عام، انطلق منذ عام 1962 بمبادرة من المعهد الدولي للمسرح، بهدف التأكيد على أهمية هذا الفن ودوره في التعبير عن القضايا المجتمعية والإنسانية.

وأشار إلى أن الفعاليات المصاحبة للاحتفال تتضمن دعم الفرق الفنية وتسليط الضوء على الفنون الحية، مثل المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إلى جانب تنظيم عروض مسرحية وفعاليات ثقافية تسهم في تعزيز ارتباط الجمهور بالمسرح.

ولفت إلى أنه يتم سنويا اختيار أحد رموز المسرح العالمي لكتابة كلمة اليوم العالمي للمسرح، حيث كتب الكلمة هذا العام الفنان الأمريكي ويليام ديفو، وتمت ترجمتها إلى العربية، مع تسجيلها بصوت الفنانة عايدة فهمي، لتُذاع قبل العروض المسرحية.

وأكد أن هذه الفعاليات تهدف إلى إعادة جذب الجمهور للمسرح، من خلال تقديم عروض بأسعار مخفضة وتنظيم احتفاليات متنوعة، بما يسهم في ترسيخ القيم الثقافية وتعزيز الوعي بدور المسرح في المجتمع.

المسرح اكسترا نيوز يوم المسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

