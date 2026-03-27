بديل محمد صلاح.. موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات المفتوحة الناقلة
حسام حسن يحدد بديل صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السعودية استعدادًا للمونديال
غموض يسبق العاصفة.. رسالة مبهمة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران
المسرح المصري بين المجد والتحدي.. هل تغيّر الجمهور أم تراجع الفن؟
ضربة مدوية: قصف إسرائيلي يستهدف مصانع صلب مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
السجن المؤبد لرئيس اتحاد الكونغو السابق بتهمة اختلاس أموال الفيفا
رئيس البرلمان الإيراني يسخر من قدرة أمريكا على حماية جنودها.. ماذا قال؟
في يومه العالمي.. القومي للفنون الشعبية يؤكد أهمية المسرح في توثيق الحضارات
إحالة عصابة للاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام تطبيق تقسيط شهير
إنذار صادم.. تحذير إسرائيلي لسكان أراك بشمال إيران بالهروب قبل القصف
بين الثلوج والسيول.. سانت كاترين تستقبل السائحين في قلب أرض التجلي
أخبار التكنولوجيا | ترجمة جوجل تعلمك النطق الصحيح للغات .. هجوم غامض يستهدف هواتف آيفون حول العالم
بين الثلوج والسيول.. سانت كاترين تستقبل السائحين في قلب أرض التجلي

السياح بدير سانت كاترين
السياح بدير سانت كاترين
ايمن محمد

استقبل دير سانت كاترين، اليوم، مئات السائحين من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس جاذبية المدينة السياحية رغم تقلبات الطقس، حيث تزامنت الزيارة مع تساقط الثلوج على قمم الجبال وانحدار شلالات المياه، لتتشكل لوحة طبيعية نادرة في قلب “أرض التجلي”.

ورصدت عدسة موقع «صدى البلد» الإخباري توافد السائحين إلى المنطقة، وسط حالة من الانبهار بالمشاهد الخلابة التي جمعت بين بياض الثلوج وصفاء المياه المتدفقة بين الوديان الجبلية.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن سوء الأحوال الجوية لم يؤثر سلبًا على الحركة السياحية، بل أسهم في زيادة الإقبال، إذ حرص الزائرون على استكشاف الدير وصعود جبل موسى وسط أجواء شتوية ساحرة.

من جانبه، أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، استمرار تساقط الأمطار على المدينة، مع تكاثر السحب ونشاط ملحوظ للرياح، مصحوبًا بظاهرتي البرق والرعد، مشيرًا إلى أن المدينة استقبلت أفواجًا سياحية جرى تفويجها وفق برامج منظمة، مع الالتزام بتعليمات الأدلاء البدو والإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الزائرين.

وأوضح أن المدينة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لافتًا إلى التنسيق المستمر مع شركة الكهرباء لمتابعة كفاءة المحطات المغذية، إلى جانب تجهيز مولدات احتياطية تحسبًا لأي انقطاع محتمل نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ خطة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه من الطرق الحيوية أولًا بأول، لضمان انتظام الحركة وعدم تأثرها .

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ 9 مساءً من الغد

الطماطم

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

مواعيد إغلاق المحال التجارية

موعد إغلاق المحلات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق

خامنئي

تداول آخر صورة لخامنئي قبل اغتياله في مقر إقامته بإيران

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

ياسمين عبد العزيز

حول حياتها الشخصية.. ياسمين عبد العزيز تشارك فيديو مثير للجدل

الدواجن

انخفاض قادم فى أسعار الدواجن | كم سيصل سعر الكيلو؟.. إليك التفاصيل

محمد صلاح

إنتر ميامي يدرس جديا ضم محمد صلاح إلى صفوف الفريق

ماني

عرض تركي لضم ساديو ماني من النصر السعودي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر والسعودية اليوم والقناة الناقلة استعدادًا لكأس العالم

بالصور

إجراء 200 عملية جراحية خلال آخر 48 ساعة بصحة الشرقية

داخل سيارتها.. سارة سلامة تستعرض جمالها

لوك كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

محطات في مشوار جورج سيدهم في ذكرى رحيله

سلوي عثمان

يارب ما اشتغل معاها تاني| سلوى عثمان تكشف تفاصيل خلافها مع مخرجة أب ولكن.. خاص

سالي عبد السلام

ولادة مفاجئة.. سالي عبد السلام تكشف كواليس أزمتها الصحية مع تسمم الحمل

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

