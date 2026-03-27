بين الثلوج والسيول.. سانت كاترين تستقبل السائحين في قلب أرض التجلي

استقبل دير سانت كاترين، اليوم، مئات السائحين من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس جاذبية المدينة السياحية رغم تقلبات الطقس، حيث تزامنت الزيارة مع تساقط الثلوج على قمم الجبال وانحدار شلالات المياه، لتتشكل لوحة طبيعية نادرة في قلب “أرض التجلي”.

ورصدت عدسة موقع «صدى البلد» الإخباري توافد السائحين إلى المنطقة، وسط حالة من الانبهار بالمشاهد الخلابة التي جمعت بين بياض الثلوج وصفاء المياه المتدفقة بين الوديان الجبلية.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن سوء الأحوال الجوية لم يؤثر سلبًا على الحركة السياحية، بل أسهم في زيادة الإقبال، إذ حرص الزائرون على استكشاف الدير وصعود جبل موسى وسط أجواء شتوية ساحرة.

من جانبه، أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، استمرار تساقط الأمطار على المدينة، مع تكاثر السحب ونشاط ملحوظ للرياح، مصحوبًا بظاهرتي البرق والرعد، مشيرًا إلى أن المدينة استقبلت أفواجًا سياحية جرى تفويجها وفق برامج منظمة، مع الالتزام بتعليمات الأدلاء البدو والإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الزائرين.

وأوضح أن المدينة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لافتًا إلى التنسيق المستمر مع شركة الكهرباء لمتابعة كفاءة المحطات المغذية، إلى جانب تجهيز مولدات احتياطية تحسبًا لأي انقطاع محتمل نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ خطة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه من الطرق الحيوية أولًا بأول، لضمان انتظام الحركة وعدم تأثرها .