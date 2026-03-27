إحالة عصابة للاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام تطبيق تقسيط شهير

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، عصابة مؤلفة من 3 أشخاص تخصصت للاستيلاء علي أموال المواطنين من خلال التزوير والنصب واستخدام تطبيق شهير (م_ ا).

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي والمنسوب صدوره إلى " مكتب توثيق عين شمس، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازم إثباتها بالمحرر سالف البيان ووضع إمضاءات واختام مزورة فأنشأها الأخير على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة ومهرها باختام وعلامات وذيلها بتوقيعات مزورة وذلك علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستغلوا تطبيق شهير بأن قاموا بالاستيلاء علي أموال من حسابات العديد من العملاء وشراء أشياء كثيرة دون علم صاحبها.

