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حوادث

حضر من الغربية لزيارة صديقيه.. غرق حلاق أثناء الاستحمام في النيل بسوهاج

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:13 ص
جثة
جثة
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خالد رياض
تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة حلاق غرق اثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتبين من التحريات ان المتوفي يقيم محافظة الغربية وحضر لزيارة صديقيه بجرجا.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، اخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد، ورد بلاغ بغرق شخص اثناء الاستحمام قد تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ بغرق احد الأشخاص في نهر النيل اثناء الاستحمام.

وانتقل الي مكان الواقعة قوات الإنقاذ النهري وتبين غرق "محمود.س.س" 19 عاما حلاق ويقيم كفر الشيخ سليم دائرة مركز طنطا الغربية، وتم انتشال الجثة، بسؤال صديقي المذكور كلًا من "فتحي.ا.ف" 19 عاما عامل، و"أحمد.ع.ع" 29 عاما حلاق ويقيمان دائرة القسم قررا بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به.

 وأضافا بأنه كان في زياره لهما ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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