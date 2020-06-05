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حوادث

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في منزلها بسوهاج

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:09 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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خالد رياض
استقبل مستشفى دارالسلام المركزي بسوهاج، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات "جثة هامدة" عقب إصابتها بصعق كهربائي إثر لمس سلك عار.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة درالسلام يفيد ورود إشارة من مستشفي دارالسلام المركزي بوصول "ريتاج.ا.ح" 3 سنوات "جثة هامدة" إثر صعق كهربائي.


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انتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث وبسؤال والد الطفلة "أبو الفتوح.ح" 33 عاما عامل، قرر أنه حال لهو نجلته المذكورة بالمنزل لامست يداها إحدي الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.


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تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.


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