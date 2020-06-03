إصابة 5 أشخاص في تصادم مركبتي توك توك بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في تصادم بين مركبتي تك توك، بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج ، تم نقل المصابين لمستشفى طهطا العام للعلاج.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد أثناء سير "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة "محمد.ع.ع" 24 عاما سائق ويقيم بناحية الشيخ زين الدين دائرة مركز طهطا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتوك توك بدون لوحات معدنية قيادة "كريم.ا.خ" 20 عاما سائق.





وأسفر الحادث عن إصابة كل من "مصطفى.م.ع" 29 عاما عامل، و"أحمد.م.ع" 23 عاما عامل، "أحمد.ا.خ" 35 عاما عامل، و"محمد.ا.خ" 25 عاما عامل، و"مروان.م.ا" 5 سنوات ويقيمون بناحية القبيصات دائرة مركز طهطا مستقلي التوك توك الثاني مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.





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