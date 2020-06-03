AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم مركبتي توك توك بسوهاج

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
أصيب 5 أشخاص في تصادم بين مركبتي تك توك، بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى طهطا العام للعلاج.


تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد أثناء سير "توك توك" بدون لوحات معدنية  قيادة "محمد.ع.ع" 24 عاما سائق ويقيم بناحية الشيخ زين الدين دائرة مركز طهطا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتوك توك بدون لوحات معدنية قيادة "كريم.ا.خ" 20 عاما سائق.


وأسفر الحادث عن إصابة كل من "مصطفى.م.ع" 29 عاما عامل، و"أحمد.م.ع" 23 عاما عامل، "أحمد.ا.خ" 35 عاما عامل، و"محمد.ا.خ" 25 عاما عامل، و"مروان.م.ا" 5 سنوات ويقيمون بناحية القبيصات دائرة مركز طهطا مستقلي التوك توك الثاني مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.


تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.


اقرأ أيضا

بعد تشاجره مع والده.. شاب يشنق نفسه بسوهاج


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة نقل محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز في ترعة بسوهاج

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بسوهاج

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بمدينة سوهاج الجديدة

ترشيحاتنا

عدوى جماعية في كنائس.. كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

مهندسة تتخلى عن وظيفتها لإنتاج كمامات مناسبة للصم وضعاف السمع.. وهذه قصتها

بـ 2 جنيه.. نوع من الزيوت يعالج القدم المتشققة فى دقائق

بنسبة 9%.. فرض رسوم على عقود أى لاعب تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه

بسبب الحالة النفسية.. خروج 16 حالة بعد تعافيهم من كورونا بالقليوبية

أول «امرأة» تتقلد المنصب.. تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتسيب أثر.. 5 علاجات منزلية لإزالة علامات الحروق من الجسم

مهندسة تتخلى عن وظيفتها لإنتاج كمامات مناسبة للصم وضعاف السمع.. وهذه قصتها

القردة أو زوبة.. تعرف على أول سيارة صنعت فى مصر