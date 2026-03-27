وكيل أفريقية النواب: تحركات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية لوقف الحروب

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مصر كانت ولا تزال وستبقى ميزان المنطقة ورمانة استقرارها.

وشدد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان، على أن تحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية استراتيجية واعية لوقف الحروب واحتواء الأزمات، وترسيخ دعائم السلام في محيط إقليمي شديد التعقيد.

وأوضح أن الدور المصري لا يقتصر على التهدئة فقط، بل يمتد إلى حماية مقدرات الشعوب ودعم مسارات التنمية والاستقرار، بما يعزز من مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن الإقليمي.