برلماني: خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لقرى الشرقية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تلقى النائب المهندس محمد سليمان نوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، وأمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، ردًا من وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن خطة توصيل الغاز الطبيعي للعام المالي 2025-2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح النائب أن الخطة تستهدف عددًا من القرى والمناطق بمراكز محافظة الشرقية، سواء من خلال استكمال الأعمال الجارية أو إدراج مناطق جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمة حضارية وآمنة.

وأشار نوح، إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمختلف أنحاء الجمهورية، مع مراعاة المستجدات التي قد تطرأ على التنفيذ وفقًا للظروف الفنية.

وأكد النائب محمد سليمان نوح استمرار متابعته لكافة المشروعات الخدمية والتنموية داخل نطاق دائرته، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.