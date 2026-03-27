بعد الصدمة النووية .. إيران تتوعد إسرائيل بدفع ثمن باهظ

أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشدة سلسلة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية في البلاد يوم الجمعة، مهدداً بـ"ثمن باهظ لجرائم إسرائيل".

ونشر عراقجي على منصة "إكس" : تزعم إسرائيل أنها تصرفت بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، مضيفًا أن الهجوم الإسرائيلي "يتناقض" مع مهلة ترامب الممددة لطهران للتخلي عن السيطرة على المضيق.

وأضاف عراقجي: "ستدفع إيران ثمنًا باهظًا لجرائم إسرائيل".

وجدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، دعواته إلى "ضبط النفس العسكري" "لتجنب أي خطر لوقوع حادث نووي" في أعقاب الضربات الإسرائيلية يوم الجمعة.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع نووية إيرانية يوم الجمعة، من بينها مصنع لليورانيوم ومفاعل للماء الثقيل في وسط إيران.

وفي الغرب، استهدف الجيش الإسرائيلي مصنعين للصلب في مدينة أصفهان، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. وأفادت الهيئة يوم الجمعة بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 15 آخرين جراء غارة إسرائيلية على أحد هذين المصنعين.

جاءت هذه الهجمات بعد ساعات من إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن القوات الأمريكية ستؤجل الضربات على مواقع الطاقة في إيران إذا أعادت السلطات الإيرانية فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي بين إيران وعُمان، حيث توقفت حركة الملاحة فيه إلى حد كبير منذ بدء الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران الشهر الماضي.