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حوادث

مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص في تصادم نقل مع تروسيكل بسوهاج

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:58 ص
جثه
جثه
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خالد رياض
شهدت قرية البلابيش قبيل دائرة مركز دارالسلام بسوهاج، تصادم بين سيارة نقل مع تروسيكل مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 3 آخرين.

وانتقل إلى مكان الحادث،ضباط مباحث المركزي وتم نقل المصابين والمتوفي لمستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى دارالسلام المركزي.


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كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد بأنه أثناء سير دراجة نارية "تروسيكل" قيادة "محمود.ع.ا" 19 عاما طالب ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة نقل قيادة "شريف.و.خ" 29 عاما سائق ويقيم بناحية البلابيش المستجدة.

ونتج عن الحادث وفاة "أحمد.ع.ا" 24 عاما عامل ويقيم البلابيش قبلي دائرة المركز وإصابة كل من  قائدي المركبتين، "محمد.ا.ع" 28 عاما عامل مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، والمتوفي والمصاب الثاني من مستقلي التروسيكل.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


 

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