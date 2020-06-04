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حوادث

أثناء تفريغ حمولة سيارة نقل.. وفاة تباع سقطت عليه كمية من الخردة بسوهاج

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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خالد رياض
لقي تباع مصرعه جراء سقوط كمية من حديد الخردة عليه اثناء تفريغ حمولة سيارة نقل بمحطة مياه غرب سوهاج.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، واخطرت النيابة العامة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بورود شاراة من من مستشفي اخميم المركزي بوصول "إسلام.م.أ" 16 عاما تباع سيارة  ويقيم دائرة مركز المنشاه "جثة هامدة".

وبسؤال "عادل.ص.م" 52 عاما سائق، قرر بأنه أثناء قيام المتوفي بتفريغ سيارة نقل "محملة بكمر حديد" بمحطة مياه غرب دائرة قسم ثان سقطت أحدها عليه مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

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