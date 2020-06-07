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مرأة

احترسوا.. 6 أدوية تسبب انخفاض ضغط الدم

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:03 م
احترس .. 6 ادوية
احترس .. 6 ادوية تسبب انخفاض ضغط الدم
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اسماء محمد
يطلق دائما على المصابين بالضغط المنخفض اصحاب العمر الطويل ولكن هذا ليس صحيحا دائما ففى بعض الحالات يكن معدل انخفاض الضغط كبير بشكل يؤثر على عمل اجهزة الجسم و يهدد حياة الانسان .

الحفاظ على معدل الضغط فى قياساته الطبيعية هو أفضل شئ لصحة القلب وسلامة الأنسان لذا فلابد من الانتباه للآثار الجانبية الخاصة ببعض الادوية التى نتناولها لعلاج مشكلة ما على الضغط .

وعرض موقع " mayoclinic"  اشهر 6 ادوية تسبب انخفاض ضغط الدم.

يمكن أن تسبب بعض الأدوية انخفاض ضغط الدم ، بما في ذلك:
الأدوية المدرة للبول ، مثل هيدروكلوروثيازيد "ميكروزيد " و فوروسيميد "لازيكس"
حاصرات ألفا ، مثل برازوسين (مينيبرس)
حاصرات بيتا ، مثل بروبرانولول "إنوبران إكس إل" وأدوية أتينولول كتينورمين.
عقاقير علاج مرض باركنسون ، مثل براميبكسول "ميرابيكس" .
مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل دوكسيبين "Silenor" وإميبرامين "Tofranil"
أدوية ضعف الانتصاب مثل السيلدينافيل كالفياجرا أو تادالافيل Alyq  خاصة عند تناوله مع أدوية القلب النتروجليسرين 

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