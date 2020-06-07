احترسوا.. 6 أدوية تسبب انخفاض ضغط الدم

يطلق دائما على المصابين بالضغط المنخفض اصحاب العمر الطويل ولكن هذا ليس صحيحا دائما ففى بعض الحالات يكن معدل انخفاض الضغط كبير بشكل يؤثر على عمل اجهزة الجسم و يهدد حياة الانسان .
الحفاظ على معدل الضغط فى قياساته الطبيعية هو أفضل شئ لصحة القلب وسلامة الأنسان لذا فلابد من الانتباه للآثار الجانبية الخاصة ببعض الادوية التى نتناولها لعلاج مشكلة ما على الضغط .
وعرض موقع " mayoclinic" اشهر 6 ادوية تسبب انخفاض ضغط الدم.
يمكن أن تسبب بعض الأدوية انخفاض ضغط الدم ، بما في ذلك:
• الأدوية المدرة للبول ، مثل هيدروكلوروثيازيد "ميكروزيد " و فوروسيميد "لازيكس"
• حاصرات ألفا ، مثل برازوسين (مينيبرس)
• حاصرات بيتا ، مثل بروبرانولول "إنوبران إكس إل" وأدوية أتينولول كتينورمين.
• عقاقير علاج مرض باركنسون ، مثل براميبكسول "ميرابيكس" .
• مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل دوكسيبين "Silenor" وإميبرامين "Tofranil"
• أدوية ضعف الانتصاب مثل السيلدينافيل كالفياجرا أو تادالافيل Alyq خاصة عند تناوله مع أدوية القلب النتروجليسرين