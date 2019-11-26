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مرأة

انعدام الرؤية والإغماء.. أعراض انخفاض ضغط الدم

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:30 م
إنخفاض ضغط الدم
إنخفاض ضغط الدم
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آية التيجي
يعتبر انخفاض ضغط ​​الدم عن مشاكل في مستوى الدم وتدفقه بالجسم، وبالنسبة لبعض الأشخاص فإنه لا يسبب أي مشاكل، ولكن بالنسبة لكثير من الناس، فإن انخفاض ضغط الدم بشكل غير طبيعي (هبوط ضغط الدم) يمكن أن يسبب دوخة وإغماء، وفي الحالات الشديدة، قد يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة.

ويعتبر انخفاض ضغط الدم بدأ من 120/80، حيث ان انخفاض ضغط الدم قد يجعلك في بعض الأحيان يجعلك تشعر بالتعب أو الدوار. في تلك الحالات ، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم علامة على حالة وجود مرضية يجب معالجتها.

أعراض انخفاض ضغط الدم

ويعاني الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم من أعراض عندما ينخفض ​​ضغط الدم لديهم عن 90/60، و يمكن أن تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم، ما يلي:

1- إعياء
2- الدوار
3- دوخة
4- غثيان
5- جلد شاحب
6- كآبة
7- فقدان الوعي
8- رؤية ضبابية أو إنعدام الرؤية

ويمكن أن تتراوح وتختلف الأعراض في شدتها من شخص لأخر، وقد لا يشعر بعض المصابين بانخفاض ضغط الدم بعدم الراحة عند ضرب الأعراض أجسامهم، بينما قد يشعر الآخرون بالمرض والأعياء الشديد، والتي يمكن أن تصل إلى الموت عند السكوت عليها.
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