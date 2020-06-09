في ذكرى ميلاد نيللي مظلوم.. رقصت أمام الملك فاروق وتزوجت رئيس الوزراء

أصيبت وهي طفلة صغيرة بشلل الأطفال وعالجها طبيب يوناني مشهور وزوجته، والتي كانت تمتلك مدرسة لتعلم فن البالية، الأمر الذي جعلها تتبني الطفلة نيللي فنيا بعد شفائها تماما، حيث لقبت فيما بعد بالطفلة المعجزة.

ومن الأعمال الفنية التي قدمتها «مظلوم»: (ابن حميدو، صاحب بالين، وعلموني الحب، قصة حبي، وعروسة المولد، ومغامرات خضرة)، وفي عام 1948 أصبحت مصصمة رقصات دار الأوبرا.

تزوجت نيللي مظلوم، 6 مرات وكان أحد ازواجها مصري يوناني يدعي اندرياس روسوس وانجبت منه ابنها (ديمس روسوس) الذي درس الموسيقي وظل 5 سنوات في كورال الكنيسة الارثوذوكسية اليونانية وذاعت شهرته عالميا حتي رحل في العام2015 عن عمر ناهز 69 عاما.





واعتزلت نيللي مظلوم الفن نهائيا، وتزوجت من رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عاطف صدقي، وتوفيت عام 2003 عن عمر ناهز 78 عاما.