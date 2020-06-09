اقتراح فلسطيني مضاد لخطة ضم الضفة الغربية.. تفاصيل

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الثلاثاء تفاصيل الاقتراح الفلسطيني المضاد لمخططات إسرائيل بفرض سيادتها على الضفة الغربية وغور الأردن.





وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن تقديم اقتراح مضاد للخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط، والتي تدعم ضم الاحتلال لأجزاء من الضفة الغربية





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وقال اشتية "لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام".





وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف الصفحة، ينص على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح، مع التعديل على رسم الحدود عند الضرورة.