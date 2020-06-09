AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اقتراح فلسطيني مضاد لخطة ضم الضفة الغربية.. تفاصيل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:29 م
اقتراح فلسطيني مضاد
اقتراح فلسطيني مضاد لخطة ضم الضفة الغربية
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الثلاثاء تفاصيل الاقتراح الفلسطيني المضاد لمخططات إسرائيل بفرض سيادتها على الضفة الغربية وغور الأردن.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن تقديم اقتراح مضاد للخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط، والتي تدعم ضم الاحتلال لأجزاء من الضفة الغربية.

اقرأ أيضًا:

وقال اشتية "لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف الصفحة، ينص على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح، مع التعديل على رسم الحدود عند الضرورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لوكسمبورج ترفض بشدة مخطط إسرائيل لضم الضفة وغور الأردن

بعد مخططات الضم الإسرائيلية.. الأردن يستعد لإلغاء معاهدة السلام والاتحاد الأوروبي يرفض خطط الاحتلال.. وتل أبيب مرعوبة من انتفاضة فلسطينية جديدة

السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.. تفاصيل

إسرائيل تناقش ضم الضفة وإنذار لجيش الاحتلال بتصعيد غير متوقع

المعارضة الإسرائيلية تحذر نتنياهو من ضم الضفة الغربية.. وأمريكا لم تسمح بعد

ترشيحاتنا

أستاذ علم أوبئة: الوضع مطمئن ونتجه إلى تسطيح منحنى الإصابات بكوورنا.. فيديو

أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

وزير الكهرباء: استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير

شيف محترف وقائمة طعام خاصة.. الملكة إليزابيث تدلل كلابها الأليفة

احسب فاتورتك من يوليو.. التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2020 منازل وتجارى

7 قرارات من مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي حول أزمة سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ علاج نزلات البرد في المنزل .. تناول هذا المشروب مرتين يوميا

هل المدخنون أقل عرضة لخطر كورونا؟ دراسة حديثة تحسم الجدل

بتوب منقط بالأحمر..عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة جريئة