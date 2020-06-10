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التربية والتعليم تستعد للثانوية العامة ببوابات تعقيم وأجهزة حرارية..فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عرضت فضائية " سكاى نيوز" تقريرًا يكشف الاستعدادت التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية خطة إجراء امتحانات الثانوية العامة، التي تجرى الأسبوع الأخير من شهر يونيو الحالي وسط إجراءات احترازية صارمة. وكانت مصر قد علقت الدراسة منذ عدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وتستعد مديريات التربية والتعليم بشتى محافظات الجمهورية حاليا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو 2020، حيث بدأت عمليات تجهيز اللجان وتعقيمها وبدأت بوابات التعقيم والمطهرات وأدوات مكافحة كورونا تصل للجان في بعض المحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم انه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وسيتم تزويد جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا. 

ومن جانبه قال محمود عبد الرازق، ممثل مديرية التعليم بالقاهرة، إنه هناك غرفة عمليات فى الوزارة وكل لجنة  تتبع للإدارة التابعة لها ويتم التحرك بناءًا على تعليمات غرفة العمليات الرئيسية فى حالة وجود أى حالة إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب.
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