ننشر استعدادات المحافظات لعقد امتحانات الثانوية العامة.. بوابات تعقيم ومطهرات لمكافحة كورونا.. توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف في اللجان.. ومنع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس

- تعليم القاهرة توفر جميع وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة
- توفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل وغيرها من سبل الأمان والسلامة للطلاب
تستعد مديريات التربية والتعليم بشتى محافظات الجمهورية حاليا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو 2020، حيث بدأت عمليات تجهيز اللجان وتعقيمها وبدأت بوابات التعقيم والمطهرات وأدوات مكافحة كورونا تصل للجان في بعض المحافظات.
ففي محافظة القاهرة..
عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعًا مع محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.
وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.
وقال إن جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات سيتم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.
وأضاف محافظ القاهرة أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 97967 طالبا وطالبة، مؤكدًا أنه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب، الأمر الذى أدى إلى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة من 281 لجنة إلى 310 لجان رئيسية.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر جميع وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لجميع رؤساء الأحياء على مدار اليوم.
وأكد على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.
وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.
ووجه محافظ القاهرة بضرورة توفير مولد كهربائى بجميع مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أى طارئ، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.
ووجه بضرورة توفير مولد كهربائى بجميع مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أى طارئ، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.
من جانبه، أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم تزويد جميع اللجان بالأثاث المطلوب والاطمئنان على الإضاءة وإجراءات التأمين وأعمال الصيان’.
وأشار إلى وصول بوابات التعقيم لبعض الإدارات، مؤكدًا أنه جار استقبال باقي البوابات، مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والأمنية الاحترازية.
وأعلن مدير تعليم القاهرة عن عقد غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمديرية والإدارات التعليمية واتصالها لحظة بلحظة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والوزارة.
وفي الجيزة..
التقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة
، الإدارات التعليمية والأجهزة المعاونة للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.
وقال المحافظ إنه سيتم تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها قبل وبعد أداء الامتحانات، وكذا وضع كبائن تعقيم باللجان المدرسية لتعقيم الطلاب وأجهزة كواشف حرارية لرصد درجات حرارة الطلاب قبل الدخول، إضافة إلى تجهيز لجان عزل لامتحان الطلاب الذين تظهر عليهم الأعراض البسيطة وتوفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل وغيرها من سبل الأمان والسلامة للطلاب.
كما استعرض "راشد" الإجراءات المقرر تنفيذها أثناء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وآلية التنفيذ، والتعاون والتنسيق بين جميع المديريات، ومدى توافر المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وبما يضمن صالح الطلاب وانتظام سير الامتحانات.
وأكد أنه تم تجهيز 194 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية مع الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة بحيث تكون المسافة متر على الأقل، وسيتم تنظيم الجلوس باللجنة ليكون بها 14 طالبا فقط على مسافات متباعدة من بعضهم.
وشدد على ضرورة تطهير الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مشيرًا الى أنه تم تجهيز 55 استراحة بـ 20 إدارة تعليمية وضمت تخصيص 30 استراحة للرجال و25 إستراحة للسيدات وكاملة التجهيزات.
كما وجه مديرية الصحة والتأمين الصحى بتوفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية اللازمة للحالات المرضية البسيطة وإلى الكهرباء والتليفونات والمياه بتوفير ودعم احتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والاتصالات والمياه اللازمة لكل لجنة واستراحة وتوفير احتياطات إضافية منها، وإلى التموين لتوفير احتياجات الاستراحات ورؤساء وملاحظى اللجان من الخبز والسلع الضرورية .
من جانبه، أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم الاستعداد وتجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر مع توفير وسائل التهوية، وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.
كما سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية وغرف عمليات أخرى فرعية فى الإدارات التعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.
وفي الدقهلية ..
عقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،
اجتماعا موسعا بحضور مديرى عموم ديوان المديرية ومديرى الإدارات بالديوان ومديرى عموم الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي ستبدأ فى 21 يونيو الحالى وحتى 21 يوليو القادم.
من جانبه، صرح وكيل الوزارة بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يبلغ ٤٧٧٣٢ طالبا وطالبة، منهم ٢٣٠٥٦ طالبا وطالبة شعبة علمى علوم، و٨١٧٨ طالبا وطالبة شعبة علمى رياضة، و ١٦٠٤٩طالب وطالبة شعبة أدبية، و ٤٤٩ طالبا وطالبة دبلومة أمريكية، موزعين على ١٥٦ لجنة، منها ١٥٢ لجنة أساسية عام ولجنة بسجن جمصة ولجنة مكفوفين ولجنة مدرسة المتفوقين ولجنة مستشفى الأورام.
فيما شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع علي ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوفير مطهرات للطلاب حرصا على صحتهم وسلامتهم واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا.
كما استعرض وكيل الوزارة أهم الإجراءات الاحترازية التي أعدتها المديرية استعدادا للامتحانات حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف أولا بأول، مشيرا إلى أن الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وسيسمح بدخول الطلاب للمدرسة من الساعة الثامنة صباحا ولا يسمح بالدخول بعد الساعة التاسعة، كما يمنع تواجد أولياء أمور الطلاب في المدارس ومحيطها وسيتم تنظيم دخول الطلاب ومراعاة المسافات البينية وارتداء الكمامات الطبية.
وقال إنه تم تجهيز جميع اللجان بحيث يكون أقصى عدد داخل اللجنة لا يتعدى 14 طالبا وطالبة، وسيتم توفير تعقيم أمام المدارس وكواشف حرارية بالتنسيق مع الصحة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تسليم أرقام الجلوس لجميع الطلبة بنطاق المحافظة، مؤكدا الانتهاء من تجهيز استراحات المغتربين المراقبين على الامتحانات وعددها ٣٤ استراحة.
وأضاف وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة على مدار 24 ساعة، وكذا التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين، وكذا التنسيق مع مديرية التموين بشأن حجز حصة من الخبز للمنتدبين لأعمال المراقبة بكل إدارة تعليمية وتوفير مخزون استراتيجي بمحطات الوقود لتوفير الوقود اللازم للمركبات المخصصة لأعمال الامتحانات والتنسيق مع مديرية الكهرباء لعدم قطع الكهرباء حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.
كما تناول الاجتماع أيضا الاستعدادات لإمتحان الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وصفوف النقل، وكذلك الامتحان التكميلي، حيث تم التنبيه على توحيد الصفحات لمديرية التربية والتعليم وبالإدارات التعليمية وتكون لكل إدارة تعليمية صفحة رسمية واحدة تحت إشراف العلاقات العامة وينشر بها كل ما يخص الإدارة التعليمية وكذلك سرعة تشكيل اللجان اللازمة فى الإدارات التعليمية والمدارس لمتابعة وتنفيذ جميع القرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.
وفي الفيوم..
أصدر اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالفيوم، تعليماته إلى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تأمين لجان الثانوية العامة والاستراحات الخاصة بمراقبى الثانوية العامة بمياه الشرب وكذلك ضد أى سد للصرف الصحى.
وأكد تجهيز فرق طوارئ للتعامل الفورى مع أى مشكلة، وذلك خلال فترة امتحانات إتمام الشهادة الثانوية، والمقررة خلال الفترة من٢١ /٦ إلى ٢١ /٧/ ٢٠٢٠، وذلك تأكيدا على دور الشركة فى توفير الخدمة لجميع قطاعات المجتمع خاصة فى ظل استمرار انتشار وباء كورونا المستجد.
من جانب آخر، ألزمت الشركة العاملين والعملاء بارتداء الكمامة داخلها.
وصرح اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأنه تم التنبيه على جميع العاملين بمواقع الشركة بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بجميع القواعد الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وأكد أنه غير مسموح للعاملين أو العملاء الدخول إلى مواقع الشركة المختلفة الا بعد ارتداء الكمامة.
وفي الغربية..
كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، الأربعاء، عن توفير 120 بوابة تعقيم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب توفير 2 بوابة أخرى لتغطية جميع لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 122 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، لعدد من المدارس التابعة لإدارة غرب وشرق طنطا التعليمية، لمراجعة جاهزيتها استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث رافق المحافظ خلال الجولة نائبه الدكتور أحمد عطا، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وشدد محافظ الغربية، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بما في ذلك توفير كواشف لقياس درجة الحرارة، ومراجعة جميع المقاعد للتأكد من سلامتها ووضعها علي مسافات متباعدة، ومراعاة التهوية الجيدة وزيادة عدد المراوح، والتنسيق مع الطب البيطري لإتمام عملية التعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات يوميا والتأكيد على نظافتها.
وأفاد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على الخط الساخن 3333551 والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة.
وفي أسيوط ..
استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوى" وتجهيز مقار اللجان والبالغ عددها 94 لجنة ثانوية عامة موزعة على المراكز والأحياء، فضلا عن تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان وعددها 2 استراحة بمدينة أسيوط واستراحة بكل إدارة تعليمية والانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة وتجهيز جميع اللجان وتعقيمها، فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم.
وشدد على ضرورة تعقيم وتطهير جميع اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفر الأمن والهدوء وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة والتأكيد على دخول اللجان بالكمامات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تذليل جميع العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم، مشيرًا إلى التنسيق مع جميع الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم عقد عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير جميع الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة، فضلًا عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة، فضلًا عن تجهيز لجان الامتحانات البالغ عددها 94 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن وتجهيزها بالتخوت اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ.