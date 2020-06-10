ننشر استعدادات المحافظات لعقد امتحانات الثانوية العامة.. بوابات تعقيم ومطهرات لمكافحة كورونا.. توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف في اللجان.. ومنع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس

تعليم القاهرة توفر جميع وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة

توفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل وغيرها من سبل الأمان والسلامة للطلاب













تستعد مديريات التربية والتعليم بشتى محافظات الجمهورية حاليا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو 2020، حيث بدأت عمليات تجهيز اللجان وتعقيمها وبدأت بوابات التعقيم والمطهرات وأدوات مكافحة كورونا تصل للجان في بعض المحافظات.









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ففي محافظة القاهرة..



عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعًا مع محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.









وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.











وقال إ ن جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات سيتم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.











وأضاف محافظ القاهرة أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 97967 طالبا وطالبة، مؤكدًا أنه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب، الأمر الذى أدى إلى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة من 281 لجنة إلى 310 لجان رئيسية.









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وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر جميع وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لجميع رؤساء الأحياء على مدار اليوم.









وأكد على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.









وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.













ووجه محافظ القاهرة بضرورة توفير مولد كهربائى بجميع مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أى طارئ، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.







ووجه بضرورة توفير مولد كهربائى بجميع مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أى طارئ، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.









من جانبه، أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم تزويد جميع اللجان بالأثاث المطلوب والاطمئنان على الإضاءة وإجراءات التأمين وأعمال الصيان’.



وأشار إلى وصول بوابات التعقيم لبعض الإدارات، مؤكدًا أنه جار استقبال باقي البوابات، مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والأمنية الاحترازية.



وأعلن مدير تعليم القاهرة عن عقد غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمديرية والإدارات التعليمية واتصالها لحظة بلحظة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والوزارة.







وفي الجيزة..



