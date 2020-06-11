AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

يقودان سيارة مسروقة بها هيروين.. الأطواف الأمنية تضبط لصين في منشأة ناصر

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:14 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبرى
نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على لصين بمنشأة ناصر خلال استقلالهما سيارة مسروقة بها هيروين، وتبين أنهما تخصصا فى سرقة السيارات وقيامهما بمساومة أصحابها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية).

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وأقرا بارتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير إسترداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ،وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم بإرشادهما ضبط سيارة من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، والتصدى الحازم لكل صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يضبط عصابات مسلحة تسرق المواطنين

بقيمة 3.7 مليون جنيه.. ضبط عصابة تسرق محلات مستحضرات التجميل في التجمع الخامس

مباحث القاهرة تكشف العديد من وقائع السرقات وتضبط مرتكبيها

ترشيحاتنا

هدفك تخريب مصر.. رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة لـ منى مينا

قد لا تكون هناك موجة ثانية.. عالم: فيروس كورونا يتجه للضعف

بعد وفاته صباح اليوم.. أسرة الفنان محمود مسعود تقرر صلاة الجنازة عليه في المقابر

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

قرار جمهورى بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة شمال سيناء

بن أفليك وحبيبته يستقلان طائرة خاصة مع أبنائه من جينيفر جارنر.. صور

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد قرارات الحكومة الجديدة

إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي بسبب وفاة مريض بكورونا

وزير الإعلام: عودة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو

النوم في العسل.. الشرطة التركية تتسل من نافذة غرفة لإنقاذ فتاة استغاث والدها فوجدت مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بن أفليك وحبيبته يستقلان طائرة خاصة مع أبنائه من جينيفر جارنر.. صور

بعضلاتها.. شاهد سيارة تشالنجر تتصدى للصوص حاولوا سرقتها| صور

من الأقوى؟ لعبة شد الحبل بين تويوتا هايلوكس وفورد رانجر.. فيديو