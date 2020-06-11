يقودان سيارة مسروقة بها هيروين.. الأطواف الأمنية تضبط لصين في منشأة ناصر

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية).





وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.





وأقرا بارتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير إسترداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ،وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.





تم بإرشادهما ضبط سيارة من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول.