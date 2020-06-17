إعلان نتائج استفتاء مهرجان همسة للآداب والفنون لأفضل الأعمال المعروضة في رمضان.. تعرف على الفائزين

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون برئاسة الاعلامى فتحى الحصرى عن نتائج إستفتاء مهرجان همسة الدورة الثامنة والتى تحمل إسم الفنان القدير محمد صبحى.

وقال الحصرى: "شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام، وعدد الاصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين ١٠١٠٥٠٥٧٤ صوت"، واضاف أنه لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف .

وأكد الحصرى أن إدارة مهرجان همسة اتفقت أن يخرج أبطال مسلسل الاختيار من التصويت حتى يتم تكريمهم بالكمل كفريق عمل وطنى فى مهرجان همسة.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد موعد المهرجان فور انتهاء جائحة كورونا وسماح الحكومة بإقامة الاحتفالات والمهرجانات غير أن التجهيز يجرى تحسبا لانفراج الأزمة فى اى وقت، وبعد فرز الأصوات جاءت النتائج كالاتى:

- جائزة احسن ممثل

1/ الفنان ياسر جلال عن مسلسل الفتوة

2/ الفنان احمد زاهر عن مسلسل البرنس





- جائزة احسن ممثلة

1 / الفنانة يسرا عن مسلسل خيانة عهد

2 / الفنانة روجينا عن مسلسل البرنس

3/ الفنانة ياسمين عبد العزيز عن مسلسل ونحب تانى ليه





- جائزة احسن ممثل مساعد

1/ الفنان إدوارد عن مسلسل البرنس

2/ الفنان أحمد العوضى عن مسلسل الاختيار





- جائزة احسن ممثلة مساعدة

1/ الفنانة وفاء صادق عن مسلسل فلانتينو

2/ الفنانة نجلاء بدر عن مسلسل الفتوة

3/ الفنانة حلا شيحا عن مسلسل خيانة عهد





- جائزة احسن ممثل شاب

1/ الفنان طارق الإبيارى عن مسلسل فلانتينو

2 /الفنان حسنى شتا عن مسلسل ليالينا

3/ الفنان محمود حجازى عن مسلسل لما كنا صغيرين





- جائزة احسن ممثلة شابة

1/ الفنانة ليلى احمد زاهر عن مسلسل الفتوة

2 / الفنانة مها نصار عن مسلسل الفتوة

3 / الفنانة ندى بهجت عن مسلسل ليالينا





- جائزة الإبداع رجال

1/ الفنان أحمد خليل عن مسلسل الفتوة

2 / الفنان رياض الخولى عن مسلسل الفتوة

3 / الفنان اشرف زكى عن مسلسل فرصة تانية





- جائزة االإبداع سيدات

1/ الفنانة انعام سالوسة عن مسلسل الفتوة

2/ الفنانة سميرة عبد العزيز عن مسلسل القمر آخر لدنيا

3/ الفنانة مادلين طبر عن مسلسل القمر اخر الدنيا





- أفضل مسلسل درامى

1 / مسلسل الفتوة إنتاج سينرجى للإنتاج الفنى

2 / مسلسل خيانة عهد إنتاج العدل جروب





- أفضل مسلسل كوميدى

1 / ب100 وش إنتاج إنتاج العدل جروب





- أفضل مؤلف دراما

1 / هانى سرحان .مسلسل الفتوة

2 / عمرو محمود ياسين عن مسلسل ونحب تانى ليه

3/ جائزة التميز فى الكتابة الملحمية باهر دويدار عن الاختيار





- أفضل مخرج دراما

1 / حسن المنباوى عن مسلسل الفتوة

2 / سامح عبد العزيز مسلسل خيانة عهد





- جائزة الإخراج المتميز للمخرج ياسر سامى عن مسلسل





- أفضل مؤلف كوميدى

1/ عمرو الدالى ، احمد وائل مسلسل ب100 وش





- افضل مخرج كوميدى

/ المخرجة كاملة ابو ذكرى مسلسل ب100 وش