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فن

مدافعا عن دورها في الفتوة.. محمد سامي: السوشيال ميديا ظلمت زوجتي "فيديو"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:13 م
محمد سامى
محمد سامى
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أحمد إبراهيم
دافع المخرج محمد سامى عن زوجته مى عمر بعد الانتقادات التي واجهتها بعد مسلسلها الأخير "الفتوة" مع ياسر جلال والذي عرض في رمضان الماضي. 

وقال محمد سامى فى لقاء له ببرنامج It's Show Time والذى تقدمه الإعلامية مها الصغير، إن "مي عمر تعاقدت على مسلسل الفتوة لاقتناعها التام بالعمل والسوشيال ميديا تظلمها عندما تقول إنها لا تمثل إلا من خلال مشاركتها لي في أعمالي". 

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وأضاف سامى قائلا: "مى عمر شاركت فى أعمال بعيدة عنى أكثر من مشاركتها لأعمالي حيث شاركت الزعيم عادل إمام فى مسلسل "عفاريت عدلى علام" و قدمت مسلسل "ريح المدام" و"الفتوة". 

وأوضح سامى قائلا أن "مي عمر لم ترشح مطلقا لمسلسل البرنس وإن كنت أرغب فى ترشيحها كنت فعلت هذا دون تردد ولكنها فضلت أن تشارك فى عمل واحد برمضان وكان ذلك من نصيب مسلسل الفتوة الذى أعجبت بمضمونه الفني. 

يذكر أن محمد سامى قدم فى رمضان هذا العام مسلسل "البرنس" والذى قام ببطولته محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وتأليف محمد سامى ايضا. 
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