زعلان من ماجد المصري.. محمد سامي: لست نادما على خلافي مع غادة عبد الرازق





وقال محمد سامى خلال لقائه فى برنامج It's Show Time والذى تقدمه الإعلامية مها الصغير: "لست نادما على عدم التعاون مرة أخرى مع غادة عبد الرازق وليس هناك مجال لهذا الأمر مرة أخرى أيضا".





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وأضاف سامى قائلا: "انا وغادة صفحة وانتهت وقدمت لها مسلسلين "مع سبق الإصرار وحكاية حياة" ويعدان الأفضل فى تاريخ غادة عبد الرازق بشهادة الجمهور، وأتصور أن ليس هناك إمكانيات أخرى يمكن أن أقدمها من خلالها.





من ناحية أخرى قال محمد سامى سر خلافى مع ماجد المصرى كان بسبب تصريحاته ضدى فى إحدى الوسائل الإعلام وهو الأمر الذى لم يعجبنى، وقررت أن أرد عليه بقوة وبعدها تصافينا وتصالحنا خاصة أن ماجد المصرى من النجوم الموهوبين وتجمعنى به صداقة قوية قبل أن نعمل سويا.





يذكر أن محمد سامى قدم فى رمضان هذا العام مسلسل "البرنس" والذى شارك فى بطولته محمد رمضان وروجينا وأحمد زاهر وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.