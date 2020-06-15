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قادر على تجسيد أحمد زكي.. محمد سامي: محمد رمضان أخويا ومستحيل أختلف معه

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:52 م
أحمد زكي ومحمد رمضان
أحمد زكي ومحمد رمضان
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عبد الخالق صلاح
قال المخرج محمد سامى، إن فكرة مسلسل يجسد تاريخ الفنان الراحل أحمد زكى، انتهت بالنسبة له، موضحا أنه يرى أن الكاتب الوحيد القادر على كتابة هذا المسلسل هو وحيد حامد.

وأضاف "سامى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الكاتب الكبير وحيد حامد رحب بالفكرة عندما طرحها عليه ولكنه انشغل الآن بعمل آخر، وتابع:" والموضوع انتهى لى عند النقطة دى ..بالنسبة لى الموضوع انتهى بالكاتب الكبير وحيد حامد".

وشدد "سامى"، على أن عمل مسلسل يجسد تاريخ العملاق الراحل أحمد زكى، يتطلب وقت كبير من العمل، وتابع:"هناك لبس فى الأخبار المختلفة وأنا عاوز أوضح..محمد رمضان ده أخويا ومستحيل أختلف معه..حققنا نجاحات كثيرة مع بعض.. شخص واحد وكاتب واحد يستطيعا أن يقوموا بهذا العمل..هما الأستاذ وحيد حامد والموهبة محمد رمضان".

ولفت المخرج محمد سامى، إلى أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين الفنان محمد رمضان، كون تجمعهما علاقة وصداقة قوية، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أن كان "رمضان"، سيستمر فى ذلك ويؤدى هذا العمل مع مخرج آخر أو كاتب آخر، وتابع:"أنا مكلمتوش من كام يوم ..هكلمه واعرف منه".
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