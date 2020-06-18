AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب قلب بـ أمريكا: نتوقع حدوث أمواج متتالية من كورونا.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:29 م
عمرو عبد الباقي
عمرو عبد الباقي طبيب القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية أ
Advertisements
محمود محسن
قال الدكتور عمرو عبد الباقي طبيب القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية أن ظهور فيروس جديد فى الصين خبر غير سعيد، مؤكدا  أنه للأسف لم نتوقع ما سيحدث فى المستقبل ومن المتوقع أن يحدث عدد من الأمواج المتتالية لفيروس كورونا.

واضاف عبد الباقي خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد  أن عدد الحالات من الفيروس الجديد قليل مشيرا إلى ان الصين ملتزمة بالتباعد ولديهم قدرة على السيطرة على الفيروس.

وتابع  طبيب القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكي أنه لا يوجد إثبات علمي أن الفيروس تغير، مؤكدا أن عدد الحالات قل بدول غرب أوروبا وهناك ولايات بأمريكا قلت بها حالات الإصابة، على الرغم من زيادة حالات الإصابة ببعض الولايات الأخرى.

وأشار دكتور عمرو عبد الباقي إلى أنه لا توجد دراسة علمية اثبتت نجاح علاج هيدروكسى كلوروكين، مؤكدا أن دواء ديكساميتازون موجود منذ القدم ومرضى العزل المنزلي لا يجوز لهم تناول دواء ديكساميتازون .

وقال طبيب القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكي أنه لا يوجد اى دواء يقلل نسب الوفيات من الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج مؤسفة.. دواء الملاريا يقتل 28% من مرضي كورونا

هل يزيد عقار هيدروكسي كلوركين الذي يتناوله ترامب من خطر الإصابة بـ كورونا

احذر .. الأثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكوين

هيدروكسي كلوروكوين.. الدواء السحري لكورونا.. فرنسا ومنظمة الصحة ترفضه.. والعالم وترامب يرحبون به

فشل في علاج كورونا.. قصة دواء هيدروكسي كلوروكوين منذ إعلان ترامب وحتى حظر استخدامه

آثار جانبية كارثية.. خناقة عالمية وانتقادات لترامب بسبب استخدام هيدروكسي كلوروكوين لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

مكة محمد صلاح تبهر الجمهور بحفظها الأرقام بعدة لغات

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

نقابة الأطباء تحذر 4 جهات رسمية من عقد امتحانات الثانوية العامة.. مستندات

زوجة تسأل عن حكم مقاطعة حماتها بسبب معاملتها.. والإفتاء ترد.. فيديو

افقدته حاسة السمع.. سماعة آبل الشهيرة AirPods تنفجر في أذن شاب أثناء مكالمة.. صور

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

AdvertisementS

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

هاني الناظر يحذر من يرتدون الكمامة بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأن الأزمة لم تحدث.. آيسلندا تطوي صفحة وباء كورونا

بديل للأدوية.. مكونات طبيعية وبسيطة لعلاج عسر الهضم

كوب قبل النوم.. مشروب يخلصك من الكرش ويرفع المناعة