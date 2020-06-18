طبيب قلب بـ أمريكا: نتوقع حدوث أمواج متتالية من كورونا.. فيديو

قال الدكتور عمرو عبد الباقي طبيب القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية أن ظهور فيروس جديد فى الصين خبر غير سعيد، مؤكدا أنه للأسف لم نتوقع ما سيحدث فى المستقبل ومن المتوقع أن يحدث عدد من الأمواج المتتالية لفيروس كورونا.





واضاف عبد الباقي خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن عدد الحالات من الفيروس الجديد قليل مشيرا إلى ان الصين ملتزمة بالتباعد ولديهم قدرة على السيطرة على الفيروس.





وتابع طبيب القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكي أنه لا يوجد إثبات علمي أن الفيروس تغير، مؤكدا أن عدد الحالات قل بدول غرب أوروبا وهناك ولايات بأمريكا قلت بها حالات الإصابة، على الرغم من زيادة حالات الإصابة ببعض الولايات الأخرى.





وأشار دكتور عمرو عبد الباقي إلى أنه لا توجد دراسة علمية اثبتت نجاح علاج هيدروكسى كلوروكين، مؤكدا أن دواء ديكساميتازون موجود منذ القدم ومر ضى العزل المنزلي لا يجوز لهم تناول دواء ديكساميتازون .





وقال طبيب القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكي أنه لا يوجد اى دواء يقلل نسب الوفيات من الفيروس.



