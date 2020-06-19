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وزير المالية يعلن خبرا سارا للمصريين .. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:01 ص
وزير المالية
وزير المالية
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن جميع دول العالم تعانى من أزمة فيروس كورونا، ولا يستطيع أحد تحديد مدى تلك الأزمة ومدى تأثيرها ومتى ستنتهي، وأن الإصلاح الاقتصادي جنب مصر الأسوأ، اليوم يوجد بمصر احتياطي نقدي مميز و الجنيه المصري فى وضع مميز.

وأضاف وزير المالية خلال حواره ببرنامج " مش بالكلام" المذاع على قناة المحور، تقديم الإعلامية منال السعيد، أن الدين العام انخفض من 108% وفى 30-6 القادم سيصل لـ 83 %، إى انخفض 25 %، وأن تواجد النمو يعنى تواجد تصدير و تواجد رصيد من العملة الصعبة وبذلك نؤكد أن مصر فى أمان، وأنه تعامل مع وزراء مالية كثيرين، مؤكدًا أنه بدأ العمل فى وزارة المالية من عام 2007.

وكشف أنه بدأ العمل فى وزارة المالية مع الدكتور بطرس غالى، مؤكدًا أنه عمل من 10 وزراء مالية، منهم " الدكتور سمير رضوان و الدكتور حازم الببلاوي، و ممتاز السعيد وأخرين، وأن كل وزير عمل معه كان له بصمة وطريقة تختلف عن الأخري، وذلك بحسب المرحلة، ولكن أكثر وزير مالية تعلم على منه هو الوزير السابق  بطرس غالي.

وأكد وزير المالية، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية تعاني من مشكلات كثيرة بسبب فيروس كورونا، موضحا أن الجميع يلاحظ تأثير ذلك على السياحة، والتجارة وأنشطة كثيرة يتم الغاؤها أن فيروس كورونا يؤثر على النمو وبالتالى يؤثر على فرص العمل وعلى إيرادات الدولة أن أزمة كورونا إذا استمرت لـ 4 أشهر و 6 أشهر سيكون هناك تأثير على موازنة 2021.  


وأوضح أن الأوضاع التى تحدث فى الصين لها تأثير على المصانع المصرية، ولذلك نتمنى أن تنتهى أزمة فيروس كورونا فى أسرع وقت، و أنهم يركزون حاليًا على الانتهاء من الموازنة العامة للدولة، وهناك مجموعة قوانين تم تقديمها، وهناك تعديل فى قانون القيمة المضافة وقانون جديد للدخل.

وكشف وزير المالية، أن الموازنة العامة 2020-2021، ستكون لجني الثمار، وليست موازنة شد الحزام، أن العالم بالكامل يعانى من أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن اقتصادات العالم تأثرت من هذه الأزمة أنه يتمنى أن تكون أزمة كورونا قصيرة، ويعود الاقتصاد مرة ثانية، مؤكدا أن الدولة هدفها الأول والأساسي المواطن المصري.

وأضاف وزير المالية أن الدولة تسعى لتوفير جميع احتياجات المواطنين مشيرا إلى أن سياسة الدورة للسيطرة على التضخم مستمرة، وأن هناك بعض السلع ارتفعت والدولة تسعى لتخفيضها، وأنه تم إلغاء الدولار الجمركى، موضحا أن التاجر الذى يرفع السعر ويقول بسبب الدولار الجمركي، كلامه غير صحيح.

واستكمل وزير المالية، حديثه قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لديهم اهتمام كبير بالمواطن المصري، والجميع يجتهد من أجل تجنب الطبقة الفقيرة أى أعباء اقتصادية أن موازنة 2020-2021 يتم العمل فيها من شهر 10 والكل يسعى من أجل تحسين الأوضاع".

ولفت وزير المالية إلى أن الجميع يسعى لدعم السلع لتصل للمواطن بسعر مناسب، وأيضًا نعمل على دعم التعليم والصحة التى هى فى الأساس تخدم المواطن، و أن ضريبة الدخل تم مراجعتها وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى و الرئيس السيسي وأكد أنه سيكون هناك أخبار سارة فى الفترة المقبلة، أن المرتبات تدخل فى الشرائح الضريبية، ولذلك نسعى لتخفيف الضرائب على دخل المواطنين.
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