وزير المالية يعلن خبرا سارا للمصريين .. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن جميع دول العالم تعانى من أزمة فيروس كورونا، ولا يستطيع أحد تحديد مدى تلك الأزمة ومدى تأثيرها ومتى ستنتهي، و أن الإصلاح الاقتصادي جنب مصر الأسوأ، اليوم يوجد بمصر احتياطي نقدي مميز و الجنيه المصري فى وضع مميز.





وأضاف وزير المالية خلال حواره ببرنامج " مش بالكلام" المذاع على قناة المحور، تقديم الإعلامية منال السعيد، أن الدين العام انخفض من 108% وفى 30-6 القادم سيصل لـ 83 %، إى انخفض 25 %، وأن تواجد النمو يعنى تواجد تصدير و تواجد رصيد من العملة الصعبة وبذلك نؤكد أن مصر فى أمان، وأ نه تعامل مع وزراء مالية كثيرين، مؤكدًا أنه بدأ العمل فى وزارة المالية من عام 2007.





وكشف أنه بدأ العمل فى وزارة المالية مع الدكتور بطرس غالى، مؤكدًا أنه عمل من 10 وزراء مالية، منهم " الدكتور سمير رضوان و الدكتور حازم الببلاوي، و ممتاز السعيد وأخرين، و أن كل وزير عمل معه كان له بصمة وطريقة تختلف عن الأخري، وذلك بحسب المرحلة، ولكن أكثر وزير مالية تعلم على منه هو الوزير السابق بطرس غالي.



