تستهدف 40 مستشفى.. الهلال الأحمر يطلق المرحلة الثانية من حملة كلمة شكرا مش كفاية لدعم الأطباء

يواصل الهلال الأحمر المصري تنفيذ مساهمته في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف اثاره علي المواطنين والمستشفيات والأطباء ، وذلك تحت اشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس الإدارة.





وبدأت المرحلة الثانية من حملة كلمة شكرا مش كفاية بالتعاون مع إحدى الشركات ومن خلال متطوعي الهلال الأحمر المصري المنتشرين بمحافظات الجمهورية بتوزيع أدوات الحماية الشخصية على الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والمخصصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كرسالة شكر وتقدير للدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبية في مواجهة انتشار الفيروس.





وتستهدف تلك الحملة اكثر من 7000 طبيب وممرضه من الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالقاهرة، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، أسيوط، أسوان، قنا والأقصر.





بدأت تلك المرحلة منذ 13 يونيو الجارى بمستشفيات (الجمهورية التعليمي، احمد ماهر التعليمي، المطرية التعليمي، جامعة الأزهر، منشية البكري، هليوبليس، بدر التعليمي، المجمع الطبي بطنطا، صدر المحلة الكبرى، الحميات، حميات المنصورة، جامعة المنصورة، صدر المنصورة، مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بيت الشباب بالإسماعيلية، أبو خليفة، مستشفيي النموذجي/ التأمين بالفيوم ، مستشفى الجامعي بالفيوم، ... وتستمر حتى أخر الشهر لتغطية أكثر من 40 من مستشفيات العزل.





وفي نفس السياق استقبل المحافظين بالمحافظات التي تنفذ فيها الحملة فرق الهلال الأحمر المصري للمشاركة في توزيع الهدايا المقدمة للأطقم الطبية ولتشجيعهم وشكرهم علي رسالتهم الإنسانية.