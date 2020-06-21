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سيارات

لم تكشف عن سعرها .. مواصفات سيارة بيجو 308

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة بيجو الفرنسية عن إطلاق الموديل الجديد من سيارتها 308 تلك السيارة المدمجة خلال فصل الخريف والتي تم تجهيزها بطريقة موسعة ولكنها لم تكشف بعد عن سعر السيارة .

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تعتمد على القمرة الرقمية iCockpit  وهي المعززة بشاشة قياس 25 بوصة مع رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد

كما تتميز هذه السيارة بشاشة لمسية في الكونسول الأوسط وخيارات اوسع في الأنظمة المساعدة مثل منظم مسافة الامان والتعزيز الفعال للحفاظ على حارة السير .

 ولكن حتى الآن لم يشهد هذا الموديل الجديد أي تغييرات في نظام دفع السيارة لانها تتوفر بمجموعة من محركات البنزين والديزل والتي تغطس نطاق قوة يمتد بين 75 كيلو و 102 حصان و193 كيلووات

يذكر أن وكيل سيارات بيجو في مصر اعلن عن تخفيض جديد في أسعار بيجو 508 peugeot السيدان متوسطة الحجم و تعتبر السيارة بيجو 508 peugeot من الموديلات الفاخرة التي تنتجها شركة بيجو و تأتي بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.

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