بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بيجو peugeot 508.. صور

قرر وكيل بيجو في مصر تخفيض اسعار السيارة بيجو 508 peugeot بقيمة تتراوح من 15 و حتي 30 الف جنية علي مختلف فئاتها و السيارة بيجو 508 peugeot تنتمي لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.
بيجو 508 peugeot تأتي بنظام الجر الأمامى ويمكنها المحرك من التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.7 ثانية.
بمتوسط استهلاك 9.7 لتر لكل 100 كم.
مواصفات بيجو 508 peugeot
تأتي بيجو 508 peugeot بالعديد من المواصفات وعوامل الأمان القياسية أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP يجعلها الأثبت في فئتها.
بيجو 508 peugeot تأتي بجنوط سبور 17 انش ومصابيح ضباب، وحساسات مطر، وحساسات ركن خلفية، ونظام كامل LED، كاميزا خلفية، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وفتحة سقف كهربائية، وخاصية المفتاح الذكي و زر لتشغيل و إيقاف المحرك، ومثبت سرعة مما يجعلها الافخم في فئتها .
اسعار بيجو 508 peugeot في مصر بعد تخفيضها 30.000 جنية
peugeot 508 2020
peugeot 508 2020 اول فئة بعد خصم 15000 جنيه بسعر 459,990 جنية .
peugeot 508 2020 ثاني فئة بعد خصم 25000 جنيه بسعر 499,990 جنية .
peugeot 508 2020 ثالث فئة بعد خصم 30000 جنيه بسعر 570,000 جنية .