بيجو peugeot تقرر خصم 30 ألف جنيه على أسعارها في مصر

بيجو 508 peugeot السيدان متوسطة الحجم و تعتبر السيارة بيجو 508 peugeot من الموديلات الفاخرة التي تنتجها شركة و تأتي بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.

قرر وكيل سيارات بيجو في مصر الاعلان عن تخفيض جديد في أسعار السيدان متوسطة الحجم و تعتبر السيارةمن الموديلات الفاخرة التي تنتجها شركة بيجو حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.

بيجو 508 peugeot









اسعار بيجو 508 peugeot في مصر



peugeot 508 2020







peugeot 508 2020 اول فئة بعد خصم 15000 جنيه بسعر 459,990 جنية .

peugeot 508 2020 ثاني فئة بعد خصم 25000 جنيه بسعر 499,990 جنية .

peugeot 508 2020 ثالث فئة بعد خصم 30000 جنيه بسعر 570,000 جنية .



جدير بالذكر ان سوق السيارات في مصر هذة الفترة شهد خصومات كبيرة علي اكثر من 30 ماركة و موديل و من المتوقع ان ترتفع هذة الخصومات الفترة المقبلة.



تعتمد السيارةعلى منظومة الجر الأمامى ويمكنها المحرك من التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.7 ثانية.بمتوسط استهلاك 9.7 لتر لكل 100 كم.