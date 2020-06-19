بيجو peugeot تقرر خصم 30 ألف جنيه على أسعارها في مصر

قرر وكيل سيارات بيجو في مصر الاعلان عن تخفيض جديد في أسعار بيجو 508 peugeot السيدان متوسطة الحجم و تعتبر السيارة بيجو 508 peugeot من الموديلات الفاخرة التي تنتجها شركة بيجو و تأتي بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.
تعتمد السيارة بيجو 508 peugeot على منظومة الجر الأمامى ويمكنها المحرك من التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.7 ثانية.
بمتوسط استهلاك 9.7 لتر لكل 100 كم.
اسعار بيجو 508 peugeot في مصر
peugeot 508 2020
peugeot 508 2020 اول فئة بعد خصم 15000 جنيه بسعر 459,990 جنية .
peugeot 508 2020 ثاني فئة بعد خصم 25000 جنيه بسعر 499,990 جنية .
peugeot 508 2020 ثالث فئة بعد خصم 30000 جنيه بسعر 570,000 جنية .
جدير بالذكر ان سوق السيارات في مصر هذة الفترة شهد خصومات كبيرة علي اكثر من 30 ماركة و موديل و من المتوقع ان ترتفع هذة الخصومات الفترة المقبلة.