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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عاش يتيما ومات وحيدا.. تفاصيل مؤلمة في دهس طالب كلية الشرطة بالشيخ زايد

عاش يتيما ومات وحيدا.. تفاصيل مؤلمة في دهس طالب كلية الشرطة بالشيخ زايد
عاش يتيما ومات وحيدا.. تفاصيل مؤلمة في دهس طالب كلية الشرطة بالشيخ زايد
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مصرع طالب بكلية الشرطة عقب دهس سيارة متهورة له على طريق مدينة الشيخ زايد ما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على طريق مدينة الشيخ زايد وسقوط ضحية، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص العثور على جثة شاب في العشرينات من العمر مصابا بنزيف وكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسد، تم نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل اسعافه.

أشارت التحريات إلى ان المتوفى طالب بالسنة النهائية بكلية الشرطة توفى والديه ويقيم بالقاهرة بمفرده، وأضافت التحريات أن المتوفى يوم الحادث فوجيء بسيارة مسرعة تطيح به على الطريق فاستعان مرافقيه بطلب النجدة ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تخرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحريات الأجهزة الأمنية مصرع طالب بكلية الشرطة طالب بكلية الشرطة

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