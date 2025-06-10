غرامة تذكرة السبب في تخريب القطار الروسي.. الداخلية تضبط الجاني والنقل تتوعد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باقتلاع لمبة إنارة من القطار الروسي.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات وإلقائها خارج القطار.

بالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) ، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله القطار رفقة أحد أصدقائه متجهان من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب.

وأضاف الشاب في اعترافاته أنه عقب ذلك قام باقتلاع لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وإلقائها خارج القطار اعتراضاً على توقيع الغرامة المالية عليه، وقام صديقه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى.

فيما أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بخلع وتكسير احدى لمبات أحد القطارات الروسية الجديدة التي تم إدخالها الخدمة مؤخرا لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

وشجبت وزارة النقل لهذا السلوك السلبي وغير المسئول من هذا الشخص الذي تسبب في إتلاف ممتلكات عامة يملكها الشعب المصري بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص نظرا لما بدر منه من تصرفات غير مسئولة يعاقب عليها القانون وذلك في إطار دور الوزارة في مجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض والتي تتسبب في اتلاف الممتلكات العامة والخروج عن قيم واخلاقيات الشعب المصري العظيم.

وتؤكد وزارة النقل أنها دائماً ما تقوم بحملات توعية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي و الصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي تناشد فيها السادة المواطنين بالإبتعاد عن كافة السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية موضحةً أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لإستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية ، والسادة المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والإبتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق ، والتي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.