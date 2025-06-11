إفيه لا يُنسى.. يحيى الفخراني يروي كواليس أشهر ضحكاته في «الكيف»

علّق الفنان يحيى الفخراني على مشهد ضحكته الشهيرة داخل جنازة في فيلم "الكيف"، موضحًا أن "الضحكة اللي ما بتسيبش تأثير عند المتفرج فهي وقتية وعابرة".

وأضاف الفخراني ، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال على خشبة المسرح القومي في برنامج "مساء DMC"، أن هناك "ضحكة تغيّر حياة بني آدم، لأن لو ضحكت على إفيه له معنى حقيقي، مش هتنساه طول عمرك".

وأعرب الفخراني عن امتنانه الكبير لتنوع أعماله الفنية، قائلًا: "الحمد لله، نعمة من عند ربنا إني باشتغل في تقديم مسلسلات ومسرحيات وأفلام وإذاعة ودوبلاج".

وأشار بشكل خاص إلى نجاح "قصص القرآن" التي قدّمها، والتي "انتشرت بشكل كبير"، مؤكدًا ضرورة تقديم أعمال ترقى إلى المستوى العربي.

وتابع الفخراني قائلًا: "المطلوب إنك تقدم عمل راقٍ".