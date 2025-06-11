بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مع انتهاء أيام عيد الأضحى، يشكو كثيرون من زيادة الوزن والشعور بالخمول، نتيجة الإكثار من تناول اللحوم والأطعمة الغنية بالدهون.

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

وفي هذا السياق، ينصح خبراء التغذية باللجوء إلى بعض المشروبات الطبيعية التي تساهم في تنشيط عملية الأيض وتحفيز الجسم على التخلص من الدهون الزائدة بطريقة صحية وآمنة.

وهناك بعض المشروبات التي تساعد على تحسين الهضم وزيادة معدل الحرق، ووفقًا لما نشر في موقع «Times of India»، إليكم أبرزها:

ـ مشروب القرفة والزنجبيل:

يُعد من أفضل المشروبات التي تُعزز الدورة الدموية وتُسرّع عملية الهضم. لتحضيره، أضف نصف ملعقة صغيرة من القرفة ونصف ملعقة من الزنجبيل إلى كوب ماء مغلي، واتركه لعدة دقائق قبل تناوله.

يُفضل شربه صباحًا على معدة فارغة أو قبل النوم لتحقيق أقصى فائدة.

مشروب القرفة والزنجبيل

ـ ماء الليمون الدافئ:

يساعد على تنظيف الكبد وتحفيز العصارات الهضمية، مما يُسهم في تحسين التمثيل الغذائي.

امزج عصير نصف ليمونة مع كوب ماء دافئ، ويمكن تعزيز التأثير بإضافة شريحة من الزنجبيل أو رشة قرفة.

ماء الليمون الدافئ

ـ الشاي الأخضر:

يُعتبر الشاي الأخضر من أشهر المشروبات المعروفة بقدرتها على إذابة الدهون، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل الكاتيكين.

ويُنصح بتناوله من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا دون إضافة السكر.

الشاي الأخضر

ـ مشروب الكمون والليمون:

مشروب فعّال في تقليل الانتفاخ وتحسين الهضم، كما أن الليمون يعزز الحرق.

ويُغلى ملعقة صغيرة من الكمون في كوب ماء، ثم يُضاف إليه عصير نصف ليمونة ويُشرب قبل الوجبات.

مشروب الكمون والليمون

ـ ماء الخيار والنعناع:

مشروب منعش يُخلص الجسم من السموم ويُقلل الشهية.

ولتحضيره، يتم نقع شرائح الخيار وأوراق النعناع في ماء بارد لمدة ساعة على الأقل داخل الثلاجة قبل تناوله.

ماء الخيار والنعناع

ـ مشروب الكركم بالحليب قليل الدسم:

يُعد خيارًا ممتازًا في فترة المساء، إذ يدعم وظائف الكبد ويساعد الجسم على تكسير الدهون.

ويُضاف نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب حليب دافئ خالي أو قليل الدسم، ويُشرب قبل النوم.

مشروب الكركم بالحليب قليل الدسم





تُشكل هذه المشروبات وسيلة طبيعية وآمنة لمساعدة الجسم على استعادة نشاطه بعد أيام من الإفراط الغذائي.

ومع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة بعض النشاط البدني، يمكن استعادة الوزن الصحي دون الحاجة إلى أنظمة قاسية أو حرمان.