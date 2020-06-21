للتسهيل على المستثمرين.. تأجيل الأقساط على الأراضى والوحدات الصناعية حتى 31 يوليو

منحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية حتى 31 يوليو 2020، بعد انتهاء مهلة الـ 3 أشهر، التى تم منحها بالفترة من 15 مارس 2020، حتى 15 يونيو، دون تحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية.



وأصدرت الهيئة، القرار رقم 167 لسنة 2020، بمنح تيسيرات للأراضى والوحدات الصناعية تنفيذا لسياسة الدولة، باتخاذ القرارات للتسهيل على المستثمرين، نظرا للظروف التى تتعرض لها البلاد جراء فيروس كورونا، بمد مهل الأراضى.



وأضاف القرار، أنه تم تأجيل استحقاق الأقساط وما مستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخري للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 31 يوليو 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد علي التأجيل في السداد.



وشمل القرار، إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة باثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.



يشار الى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قررت مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة ومؤقتة) المنتهى تاريخ سريانها من 24 مارس إلى 13 يونيو أو التى ستنتهي خلال سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة مع الاستمرار فى تعليق باقى الخدمات، إلا للأنشطة الضرورية



كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت الاثنين 15 يونيو 2020، إعادة تقديم عدة خدمات ممثلة فى المنشآت التى تعمل فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثيلى والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات، وكل المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها.

