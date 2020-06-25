أخطر 3 علامات في سعال مصاب كورونا تستدعي الطبيب فورا

تختلف أعراض فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر، في حين أحد الأعراض الثابتة هي السعال الجاف، لكن ليس كل سعال قد يدل على الإصابة بالفيروس .





فقد سجل حوالي نصف المرضى المصابين بالفيروس السعال كعرض أساسي لكورونا ، لذا كشف تقرير طبي جديد، عن 3 علامات تستدعي الذهاب إلى الطبيب فورًا إذا ظهرت أثناء السعال.





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سعال متغير ذو مخاط دموي





تكمن العلامة الأولى في حال استمر السعال لأسابيع، وبدأ في إنتاج المخاط الدموي، تبعته تغيرات في لون البلغم أو كان مصحوبًا بالحمى، الدوخة أو التعب؛ فهذا دليل يستدعي الاتصال الذهاب إلى الطبيب فورًا.









التهاب أنسجة الرئة





وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن موقع ساينس ألرت، فإن العلامة الثانية تظهر في تهييج فيروس كورونا لأنسجة الرئة، مما يسبب سعالًا جافًا ومستمرا مصحوبًا بضيق في التنفس وألم في العضلات،





يتبعه امتلاء أنسجة الرئة بالسوائل مما يزيد من حدة ضيق التنفس، إذ يحاول جسم المصاب الحصول على كمية كافية من الأكسجين.





سعال غير مريح (رطب)





العلامة الثالثة هي سعال رطب غير مريح مصور ببلغم، يخرج البلغم الفم من الجهاز التنفسي السفلي، أي الرئتين وأسفل المسالك الهوائية، بدلًا من الأنف والحلق، حيث تحتوي المسالك الهوائية السفلية على غدد إفرازية أكثر من الحلق، وهذا هو السبب في أن التهاب الجهاز التنفسي السفلي يسبب السعال الرطب.





يختلف السعال الرطب عن الجاف، إذ يبدأ في الجزء الخلفي من الحلق وينتج عنه خشونة في الصوت، بينما سعال كورونا الجاف لا ينظف الشعب الهوائية للمصاب، مما يجعل المرضى يصفونه بأنه سعال "غير مريح".



