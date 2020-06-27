AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر: عودة العمل بنظام الحضور والانصراف ما عدا مصابي كورونا .. غدا

السبت 27/يونيو/2020 - 08:07 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف، أنه اعتبارا من الأحد ٢٠٢٠/٦/٢٨سيتم عودة العمل بنظم الحضور والانصراف المعمول بها بقطاعات الأزهر المختلفة. 

وأكد الأزهر الشريف في منشور، أنه يمنح اجازة استثنائية المصابون بفيروس كورونا أو المخالطين لحالة مصابة.

وكشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، منوها أنه تقدم للامتحان اليوم 85 ألف طالب وطالبة من القسم الأدبي في امتحان البلاغة.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الطلاب لم يشتكوا من امتحان البلاغة اليوم وسادت بينهم حالة من الهدوء النفسي والطمأنينة داخل اللجان.

وشدد على جميع اللجان بالمحافظات ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من التعقيم والتطهير وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للجان.

وأعلن أنه تم رصد بعض السلبيات خلال امتحان اليوم، حيث تم اكتشاف تسع حالات غش بين الطلاب ، منهم حالتين غش ورقي، وسبع حالات بالهواتف المحمولة ، مشدد على الطلاب عدم اللجوء للغش لأنه ليس من أخلاق الطالب الأزهري وحينما يتم اتخاذ اجراء ضد هذا الطالب الذي يرتكب مخالفة لا يكون الأمر فيه سرور.

كما تم إنهاء ندب تسعة من أعضاء اللجان، منهم حالتين ارتفاع درجات الحرارة، والحالات الأخرى إخلال بمهام العمل وعدم التزام، وكذلك إنهاء ندب مساعد للجنة لتقصيره في العمل وعدم الإلمام بأبعاده.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية وإجراءات للحد من كوورنا

8 حالات تمزيق وشطب إجابة و14 "غش" ووفاة 2.. حصيلة أول اسبوع فى امتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر: اكتشاف حالتي غش.. وإلغاء ندب 4 ملاحظين

رصد 9 حالات غش بين الطلاب وإلغاء ندب 10 من أعضاء لجان الثانوية الأزهرية

رئيس المعاهد الأزهرية محذرا طالبا أحدث شغبا: "لو تكرر ستكون عقوبتك كبيرة جدا".. فيديو

ترشيحاتنا

كان نفسنا نحضر التنفيذ وفي ميدان عام.. والد الشهيد الرائد عمرو صلاح يتحدث عن إعدام المسماري

ماذا يحدث للجسم عند تناول القدر الكافى من الحديد فى اليوم؟

بملابس رياضية جريئة.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بعد تنفيذ إزالة برج جرجا.. محافظ سوهاج: حصر المباني المقامة على أملاك الدولة وإزالتها فورا

حريق هائل في شقة سكنية بعمارات العبور .. شاهد

بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب منقط هاف ستوماك.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بملابس كاجوال وشعر كيرلي

عشان تطمن ..11 سببا للسعال الجاف بعيدا عن كورونا