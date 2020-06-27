الأزهر: عودة العمل بنظام الحضور والانصراف ما عدا مصابي كورونا .. غدا

أعلن الأزهر الشريف، أنه اعتبارا من الأحد ٢٠٢٠/٦/٢٨ سيتم عودة العمل بنظم الحضور والانصراف المعمول بها بقطاعات الأزهر المختلفة.

وأكد الأزهر الشريف في منشور، أنه يمنح اجازة استثنائية المصابون بفيروس كورونا أو المخالطين لحالة مصابة.

وكشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، منوها أنه تقدم للامتحان اليوم 85 ألف طالب وطالبة من القسم الأدبي في امتحان البلاغة.





وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الطلاب لم يشتكوا من امتحان البلاغة اليوم وسادت بينهم حالة من الهدوء النفسي والطمأنينة داخل اللجان.





وشدد على جميع اللجان بالمحافظات ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية من التعقيم والتطهير وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للجان.





وأعلن أنه تم رصد بعض السلبيات خلال امتحان اليوم، حيث تم اكتشاف تسع حالات غش بين الطلاب ، منهم حالتين غش ورقي، وسبع حالات بالهواتف المحمولة ، مشدد على الطلاب عدم اللجوء للغش لأنه ليس من أخلاق الطالب الأزهري وحينما يتم اتخاذ اجراء ضد هذا الطالب الذي يرتكب مخالفة لا يكون الأمر فيه سرور.





كما تم إنهاء ندب تسعة من أعضاء اللجان، منهم حالتين ارتفاع درجات الحرارة، والحالات الأخرى إخلال بمهام العمل وعدم التزام، وكذلك إنهاء ندب مساعد للجنة لتقصيره في العمل وعدم الإلمام بأبعاده.