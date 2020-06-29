الرئيس السيسي: يفتتح مجموعة من المشروعات القومية.. يتفقد أعمال ترميم قصر البارون.. ويوجه رسائل هامة للشعب المصري

الرئيس السيسي يشاهد نقلة حضارية في بداية افتتاح مشروعات قومية بالقاهرة
فيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة
السيسي للمسئولين على الهواء: ليه محدش فكر يتصدى للبناء العشوائي
هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. السيسي: الحنية مش طبطبة
الرئيس السيسى: لن نعود إلى ما كنا عليه من فوضى في كل شيء
لتيسير حركة المواطنين.. الرئيس السيسي: هنعمل طرق في المريوطية ومناطق أخرى في الجيزة
مش هسيبكم .. تحذير شديد اللهجة من الرئيس السيسي للمخالفين
لازم نعمل الصح .. الرئيس السيسي يذكر الشعب بوعدهم له
السيسي للمواطن: لو مكناش عملنا كل الكبارى دي الدنيا كانت هتبقي عاملة إزاي
أنا مش بعيد عنكم.. السيسى عن هدم عمارة سليم الأول: محتاجين نتعلم نواجه مشاكلنا ازاى
اربط مصالحك الشخصية بمصالح بلدك.. السيسي: نهضة مصر تكمن في وحدة الشعب
العمارة دي مين إداها ترخيص.. السيسي يشير إلى مبنى مخالف في القاهرة
السيسي: أخذنا أراضي من القوات المسلحة بأكثر من 3 مليارات جنيه لتوسيع الطرق
لـ محور الفريق العصار..الرئيس السيسي يكلف الهيئة الهندسية بتغيير إسم أحد المحاور الجديدة
الرئيس السيسي: نسعى لحل المشكلات وتسهيل حياة المواطن ولن نقبل الفوضى
السيسي للمواطنين: الرفق فى أنى أسهلك حياتك.. ونحتاج أموال هائلة لتطوير مصر
هناخد فلوس المخالفات في وقتها.. السيسي يمازح السائقين عن مخالفات الطرق الجديدة
الرئيس السيسي يعلن تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية
إنجازات مصر فى 6 سنوات.. السيسي يعلن عن إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مجموعة من المشروعات القومية في منطقة شرق القاهرة ومن ضمنها كباري وطرق بمدينة نصر ومصر الجديدة وقصر البارون وطريق السويس.
واكد الرئيس السيسي على ان الدولة وأجهزتها تعمل للتنمية في كافة المجالات، وانها لن تسمح لاي انواع من الفوضى او التعديات على ممتلكات الدولة مرة اخرى، واشار الرئيس السيسي في حواره الى ان يجب ان يتكاتف الشعب المصري كله لعبور ازمة كورونا.
شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في بداية افتتاح مجموعة مشروعات قومية في شرق القاهرة فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية".
وبدأت منذ قليل، مراسم افتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر مسرح مجمع الجلاء، لافتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة".
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مطارى العاصمة ، وسنفكنس، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية اليوم الاثنين.
واكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه في ظرف استثنائى، خصصت الدولة 15 مليار جنيه للعام المالى القادم للإسراع فى تنفيذ المشروعات فى قطاع التحول الرقمي، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق بوابة مصر الرقمية وستقدم حزمة خدمات رئيسية أونلاين اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده خلال افتتاحات الرئيس لعدد من المشروعات القومية، أن خطتنا الطموحة خلال السنتين القادمتين استصلاح عدد كبير من الأراضى، لافتًا إلى أنه يتم الاعتماد فى الاستصلاح الزراعى على المياه المعالجة ونستفيد منها فى استصلاح أراض جديدة سواء فى سيناء او توشكى، موضحًا أن الانتاج الخاص بهم سيدخل ضمن منظومة الاكتفاء الذاتى لمصر.
علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مظهر التكدس المروري في مصر وشوارع القاهرة والإسكندرية، قائلًا: "عايزين نبص على الصورة دي ونفكر فيها كويس لكثير من شوارع القاهرة والإسكندرية وشوارع بالشكل ده مزدحمة".
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية: "محدش كان فكر كمحافظ أو رئيس حى أو وزير مختص يقول بلاش نبني تاني، أو اقترح البناء يكون بارتفاعات منخفضة".
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مقصده من قوله أن الشعب المصري لم يحنو عليه التى ذكرها منذ بداية تولي الرئاسة.
وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو أن الحنو الذى كان يقصده هو حل المشاكل وتسهيل الحياة .
وأوضح أن الحنية ليست طبطبة، وبالنسبة للشعوب والدول تكون بالعمل على مواجهة الأزمات وحل المشاكل.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم العمل على تطوير كافة قطاعات الدولة، بنفس الجهد ونفس التكلفة تقريبا للوصول لمستوى جودة يليق بالمصريين.
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن تطوير قطاع الطاقة كلف 60 مليار جنيه عشان نوصله لمستوى جودة يليق بيكم وبالمستقبل الحاضر والقادم.
وتابع الرئيس نفس الكلام فى قطاع الزراعة من خلال تدشين محطات المعالجة، مضيفًا سعيت لحل مشكلة الطرق للتسهيل على المواطينن.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تحدث منذ 6 سنوات قال للشعب "هنبينيها مع بعض وايدينا في إيد بعض"، مشيرا إلى أنه على جميع المصريين التحرك مع بعضهم البعض من أجل حل أي مشكلة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أنه كان يتحدث منذ قليل مع الدكتور مصطفى مدبولي بشأن افتتاح طرق في المريوطية وبعض المناطق بالجيزة من أجل تسهيل حركة المواطنين.
وتابع: "الحنية مش طبطبة، الحنية الحقيقية هي توفير أبسط الأشياء للناس، للمضي بيسر وسلام للأفضل والاستقرار"، متابعا أن هذا ما يحاول أن يفلعه مع الحكومة الآن.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السبب في أزمة الازدحام والتكدس التي يعاني منها الشارع المصري الآن بسبب المخالفات التي وقعت منذ أكثر من 20 سنة.
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في منطقة شرق القاهرة، أنه سيتم أخد 28 كيلو من المناطق الخضراء في شوارع مدينة نصر لتوسيع الطرق.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا أحد يتصور انه من الممكن ان يتعدى على أراضي الدولة دون التعرض لعقوبة صارمة لأن هذا غير مسموح به.
وكلف القوات المسلحة بإزالة أي مخالفات على الفور، معقبًا: "نحن لن نعود لما كنا عليه من فوضى في كل شئ".
وتابع الرئيس السيسي، أن الدولة تحاول التصدي الى تحدياتها ومشاكلها، لافتًا : "مش مقبول إن أي حد يعمل اللي هو عايزه".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن من البداية الشعب التزم بكلمة معه أنهم يساندونه في أي قرار، موضحًا: "يبقى لازم نعمل الصح".
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إنه تم مضاعفة سعة المحور باتخاذ حارتين لتوسيع الطريق الذاهب للمطار اتجاه العباسية، ومن ثم الكوبرى الاعلى منه.
واضاف الرئيس السيسى من خلال كلمته اليوم موجهًا كلامه الى المواطن المصرى ، :" عايزك تتصور حجم التكلفة المالية أو لو لم نقم بعمل هذه الكبارى كانت الدنيا هتبقى عاملة ازاى".
وتابع اننا كمسئولين كنا رفقاء بكم ، فلابد ان تحنوا علينا ايضًا ، فنحن نسعى لحل المشكله وتسهيل حياة المواطن ، معلقًا " اذا كنت فاكر ان الحنيه طبطبة ، فالحنية مش طبطبة ، الحنية للشعوب والدول نبص على المشكلة ونقوم بحلها" .
علًق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حديث اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذى أكد انه تم هدم احدى العمارات بشارع سليم الاول لبناء أحد المحاور أو الكبارى الجديدة، وقال الرئيس، العمارة كانت مشوهة المكان".
واستنكر الرئيس خلال خلال كلمته اليوم فى افتتاح مشروعات تطوير شرق القاهرة، وجود تلك العمارة الضخمة فى شارع ضيق بهذا الشكل، مضيفًا: "الناس دى كانت هتقعد فين وهتقعد ازاى؟"
اربط مصالحك الشخصية بمصالح بلدك.. كلمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين خلال افتتاحه عددا من المشروعات بشرق القاهرة اليوم، مؤكدا أن المصلحة العامة لن تتم إلا بالتكاتف ووحدة المصريين.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه عندما تحدث منذ 6 سنوات وقال للشعب "هنبينيها مع بعض وايدينا في إيد بعض"، كان يؤكد على أنه على جميع المصريين التحرك مع بعضهم البعض من أجل حل أي مشكلة.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه كان يتحدث منذ قليل مع الدكتور مصطفى مدبولي بشأن افتتاح طرق في المريوطية وبعض المناطق بالجيزة من أجل تسهيل حركة المواطنين.
أثناء شرح الفريق إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبعض الكباري والطرق خلال افتتاح بعض المشروعات في شرق القاهرة أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي على إحدى العمارات قائلا: "العمارة دي مين اداها ترخيص، وسكانها هيركنوا عربياتهم فين.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة".
ووجه الرئيس كلمة للمصريين أثناء الافتتاح قائلا: "اربط مصالحك الشخصية بمصالح بلدك، مؤكدا أن المصلحة العامة لن تتم إلا بالتكاتف ووحدة المصريين.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه عندما تحدث منذ 6 سنوات وقال للشعب "هنبينيها مع بعض وايدينا في إيد بعض"، كان يؤكد على أنه على جميع المصريين التحرك مع بعضهم البعض من أجل حل أي مشكلة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن حجم الاراضى التى قمنا بأخذها من القوات المسلحة تصل حوالى لأكثر من 3 مليارات جنيه، لتوسيع الطرق.
واضاف الرئيس السيسى من خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه لابد ان تساعدونا فالنقود التى تنفق لاصلاح ما نحن فيه عبارة عن اموال ضخمه ولن نتردد فى انفاقها ولكن نحتاج مساعدتكم ايضا.
واستنكر الرئيس خلال خلال كلمته اليوم فى افتتاح مشروعات تطوير شرق القاهرة، وجود عمارة ضخمة فى شارع ضيق، مضيفًا :" الناس دى كانت هتقعد فين وهتقعد ازاى؟"
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتغيير إسم أحد المحاور الجديدة التى يتم افتتاحها إلى إسم محور الفريق العصار.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،إن الدولة تعمل منذ 6 سنوات لتطوير الطرق فى مختلف المحافظات،وأن اليوم لا يوجد تكدس رغم الزيادة الموجودة فى عدد المركبات المتحركة.
وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحاته عدد من المشروعات القومية، اننا كمسؤلين كنا رفقاء بكم ، فنحن نسعى لحل المشكلة وتسهيل حياة المواطن،والحنية مش طبطبة وانا براعيكم واوفر لكم أبسط الأشياء لخدمتكم وأهمها رفع كفاءة الطرق"،لافتا إلى الحنية للشعوب والدول هو حل المشكلات التى تواجهها.
وتابع السيسى: للمسئولين لازم نفكر ازاى نحل المشاكل.. وفى الروبيكى نفذنا مدينة الجلود.. وليه نلاقى عشوائيات جوه المدينة.. والموضوع ده انتهى.. حتى تصل الدولة إلى مجابهة التحديات.. ولن نقبل الفوضى.. ومن الأول اتفقنا اننا نبنى بلدنا مع بعض".
ودعا الرئيس لسرعة لتغيير الإسم ليرد عليه اللواء إيهاب الفأر بأن التغيير سيتم اليوم.
تحدث الرئيس السيسي، عن تطوير طريق السويس لتسهيل حركة المواطنين، قائلا: "الـ 10 كيلو من الطريق الدائرى للطريق الدائري الإقليمي اتخذت من أراضى القوات المسلحة فى الهايكستب، وعملنا المحور جوا الأراضى الأول وبعدين نقلنا الأسوار وخليناه على طريق السويس على طول".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة،: "طريق السويس الأول كان حارتين وكنت تقف فى الأول خالص على طريق ألماظة فى ازدحام"، مما كان تكلفته على أى إنسان يسوق سيارته عالية، حيث كان يحتاج لوقت ووقود، إلا أنه تم العمل على تطوير ذلك".
ال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شبكة الطرق الجديدة ستعطي درجة كبيرة من الامان وقدرة للدولة المصرية على السيطرة على شبكة الطرق القومية.
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في منطقة شرق القاهرة اليوم ، أن الدولة ستستطيع السيطرة على 20 طريق باستخدام الوسائل الحديثة.
واوضح الرئيس السيسي، انه من خلال التكنولوجيا الجديدة نستطيع ان نخبر السائق بأنه تجاوز السرعة او لديه مخالفة، وذلك يساعد في التسهيل على الناس ونابع من الخوف عليهم.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس أن الموقع يشمل كل ما تريد معرفته عن مصر، لافتا أن الموقع به جميع البيانات الرسمية الموثقة لكل من يريد الحديث عن الدولة المصرية.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اليوم، الاثنين.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح المشروعات الجديدة بشرق القاهرة، أن الموقع الرسمي هدفه إطلاع المواطنين فى مصر على كل ما حدث ويحدث خلال الست سنوات السابقة.