الرئيس السيسي: يفتتح مجموعة من المشروعات القومية.. يتفقد أعمال ترميم قصر البارون.. ويوجه رسائل هامة للشعب المصري









افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مجموعة من المشروعات القومية في منطقة شرق القاهرة ومن ضمنها كباري وطرق بمدينة نصر ومصر الجديدة وقصر البارون وطريق السويس.





واكد الرئيس السيسي على ان الدولة وأجهزتها تعمل للتنمية في كافة المجالات، وانها لن تسمح لاي انواع من الفوضى او التعديات على ممتلكات الدولة مرة اخرى، واشار الرئيس السيسي في حواره الى ان يجب ان يتكاتف الشعب المصري كله لعبور ازمة كورونا.





شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في بداية افتتاح مجموعة مشروعات قومية في شرق القاهرة فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية".





وبدأت منذ قليل، مراسم افتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر مسرح مجمع الجلاء، لافتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة".