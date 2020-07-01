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أخبار البلد

السياحة تطور الخط الساخن 19654 لتلقي آراء السائحين عن ضوابط السلامة الصحية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:17 م
وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار
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محمد الاسكندرانى
قامت وزارة السياحة والآثار بتطوير خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم ١٩٦٥٤، والذي أطلقته الوزارة في شهر أبريل الماضي، ليشمل بدءا من اليوم، الأربعاء، تلقي استفسارات وآراء السائحين في ظل ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية؛ بجانب استقبال الخط شكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ إطلاقه.


يأتى ذلك في ضوء عودة السياحة الوافدة إلى مصر بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى اعتبارا من اليوم، الأربعاء الموافق ١ يوليو الجاري.


من جانبها، أوضحت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن تم بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أنه سيقوم بتلقي جميع استفسارات السائحين، والتي من بينها المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والأماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها، وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة.


 وقالت إن خدمة الخط الساخن ستستقبل مكالمات السائحين طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءً باللغتين العربية والإنجليزية، لافتة إلى أنه سوف يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة استفساراته ومقترحاته والرد عليه فورا والقيام بحل أي مشكلة قد تواجهه، كما أن خدمة الخط الساخن ستسمح بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضائهم فترة إجازتهم بمصر.
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