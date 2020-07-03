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أخبار العالم

بوساطة أفريقية.. السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:47 م
السودان يعلن استئناف
السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا
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قسم الخارجي
أعلن السودان استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر واثيوبيا، اليوم الجمعة، وبتقنية  الفيديو كونفرانس تحت إشراف الوساطة الافريقية برئاسة جنوب افريقيا التى تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقى .

وأوضح في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تلقى رسالة من رئيس جنوب افريقيا اثنى فيها على الدور الايجابى والبناء الذى لعبه خلال الإجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الإتحاد الأفريقى ومصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الاتحاد الافريقي قوله إن مساهمة حمدوك فى الاجتماع عبرت عن إلتزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الاطراف وأعرب عن تقديره لامتناع السودان عن إتخاذ اية إجراءات أو الادلاء بتصريحات من شأنها تعكير الاجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.

وأضاف البيان أن الاجتماع الإستثنائى لمجلس الإتحاد الأفريقى التزم بالتوصل لحل متوافق عليه  فى الإطار الأفريقى واستنادا على إعلان المبادئى الذى تم التوقيع عليه بين السودان ومصر واثيوبيا.

كما أعرب رامافوزا عن أمله فى ان تتوصل المفاوضات التى يتوسط فيها الاتحاد الافريقى لحل مقبول يحفظ مصالح الاطراف الثلاثة .
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