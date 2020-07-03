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الصحة العالمية: 17 لقاحا لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:21 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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عادل نصار
كشفت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، والمبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لكوفيد 19، عن أن هناك 150 تجربة على لقاحات لفيروس كورونا المستجد، متابعة أن منها 17 لقاحا حاليا في مرحلة التجارب السريرية، ومنها لقاح في الصين وإنجلترا.

وأضافت الرباط،، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا متوقع استمراره معنا لسنوات عدة، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية تجري عددا من التجارب التضامنية للتعامل الأمثل مع فيروس كورونا.

وأوضحت المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لكوفيد 19، إن هناك تسارع فى انتشار عدوى فيروس كورونا بمنطقة الشرق المتوسط بعدد وفيات بلغ 25 ألف حالة، لافتة إلى أنه لم يثبت حتى الآن أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على انتشار فيروس كورونا.

وتابعت الرباط، أن منظمة الصحة العالمية كانت على أهب الاستعداد بمنطقة الشرق الأوسط قبل انتشار فيروس كورونا، وذلك عن بتقديم الدعم المادى والفنى بالمنطقة، للحدث من الانتشار، مضيفة أن يجب أن يكون هناك تقييم دوري لقرارات الفتح واتخاذ الإجراءات اللازمة.



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