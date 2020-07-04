استغرق 5 ساعات.. وزير الري: الخلافات الجوهرية مازالت قائمة مع أثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تفاصيل اجتماع وزراء ري الدول الثلاث بشأن سد النهضة الأثيوبي، والذي عقد بحضور 11 مراقبا بينهم مراقبون من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقى، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الإفريقي.





وأضاف عبد العاطي ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن دولة استعرضت الملف من وجهة نظرها والمشكلات والعواقب الموجودة، متابعا أن الاجتماع استغرق 5 ساعات.





وتابع الوزير، "ما يدعو للقلق أن الإخوة في إثيوبيا قالوا اتخذوا إجراءات، الإجراءات تترجم في مستندات هندسية، ونحن لم نر هذه المستندات، طالما لم نره يبقى فيه قلق".





وأكمل أن الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة بالنسبة لمصر والتعامل مع فترات الجفاف مسألة جوهرية لم نصل إلى اتفاق يرضينا كمصريين، مستدركا أن الجزء القانوني لا يوجد أي توافق بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة، لم نتفق على آلية لفض النزاعات.





وأضاف أن إثيوبيا ترى من وجهة نظرها أنهم قدموا الكثير، ومن وجهة نظرنا لم نأخذ شيئًا.











