وزير التعليم العالي: مصر تدرس 4 لقاحات لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، وزير التعليم العالي، حقيقة ما يتردد بشأن وجود 4 لقاحات مصرية للوقاية من فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، قائلا :" ليست مصر من أعلن عن هذا الأمر ومنظمة الصحة العالمية هى من أكد الخبر".





وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لقناة "أم بي سي مصر"، أن لدينا 74 بحث سريري على مرضي كورونا في مصر، وضعتنا أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتفوقنا على تركيا وإسرائيل وكل الدولة التي بجوارنا في هذا الأمر".





وتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أنه اللقاحات الأربع في مرحلة الدراسة، لافتا إلى أنه تم تقديمها لمنظمة الصحة العالمية ضمن مجموعة أمصال على مستوى العالم.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من بداية الأزمة وهو حريص جدا على دعم العلم والعلماء والمراكز البحثية ومعنوية ومادي أيضا.





وأكمل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أنه تم عمل عدة اجتماعات في المركز القومي للبحوث في بداية الأزمة وتم تشكيل لجان في البحث العلمي.



