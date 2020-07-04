شروط ومواعيد التقدم للصف الأول الثانوى فى القليوبية

يبدأ فى الثانى والعشرين من شهر يوليو الجارى بدء تلقى تقديم ملفات الالتحاق بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2020/2021 بمحافظة القليوبية









وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم انه باب التقدم سيستمر حتى يوم الخميس 12 أغسطس مشيرا الى أن القبول يتم طبقا للتوزيع الجغرافى بحد أدنى لمجموع الشهادة الإعدادية 251 درجة.





واضاف وكيل الوزارة ان الطالب الحاصل على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة يوزع طبقا للمربع السكنى للأسرة مع توافر شروط التنسيق.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم انه تم تشكيل لجان مختصة لاستلام الملفات بكل مدرسة بإشراف مدير عام الإدارة التعليمية ومديرى المدارس الثانوية بالاداراة.





وعن خطوات تقديم الملف والأوراق الرسمية المطلوبة قال عجلان شهادة الرقم القومي للطالب وشهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصور شخصية وملف التقديم.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعتمد تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021 ليكون بحد أدنى 251 درجة.