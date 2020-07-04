AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شروط ومواعيد التقدم للصف الأول الثانوى فى القليوبية

السبت 04/يوليه/2020 - 11:23 ص
وكيل تعليم القليوبية
وكيل تعليم القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
يبدأ فى الثانى والعشرين من شهر يوليو الجارى بدء تلقى تقديم ملفات الالتحاق بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2020/2021 بمحافظة القليوبية.


وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم انه باب التقدم سيستمر حتى يوم الخميس 12 أغسطس مشيرا الى أن القبول يتم طبقا للتوزيع الجغرافى بحد أدنى لمجموع الشهادة الإعدادية 251 درجة.

واضاف وكيل الوزارة ان الطالب الحاصل على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة يوزع طبقا للمربع السكنى للأسرة مع توافر شروط التنسيق.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم انه تم تشكيل لجان مختصة لاستلام الملفات بكل مدرسة بإشراف مدير عام الإدارة التعليمية ومديرى المدارس الثانوية بالاداراة.

وعن خطوات تقديم الملف والأوراق الرسمية المطلوبة قال عجلان شهادة الرقم القومي للطالب وشهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصور شخصية وملف التقديم.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعتمد تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021 ليكون بحد أدنى 251 درجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في 11 محافظة الآن

ننشر تنسيق الثانوي العام والفني 2020 في 8 محافظات.. الآن

السبت المقبل.. تعليم الوادى الجديد تعلن فتح باب التقديم للصف الأول الثانوى العام

اليوم.. فتح باب التقديم للصف الأول الثانوى العام بالوادي الجديد

ننشر تنسيق الشهادة الإعدادية في المحافظات

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 251 درجة

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 4-7-2020

التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت ذروة كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

خبير مناعة: الكمامات وحدها لا يمكنها وقف تفشي فيروس كورونا

عايزة أخدك فى حضنى .. بسمة وهبة توجه رسالة مؤثرة لابنها بسبب كورونا

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام

فوائد عصير الطماطم.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام

بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها