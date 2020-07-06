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مد فترة تقديم الأبحاث لفرق النقل بجامعة القناة حتى 16 يوليو 2020

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:06 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس علي حرص الجامعة علي مراعاة كافة الظروف التي تمر بها البلاد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والتي جعلت من منظومة التعليم عن بعد الحل الأمثل للعام الدراسي الحالي بالنسبة لطلاب فرق النقل.

 
وقالت انه بعد الإعلان عن جميع نتائج الأبحاث الطلابية علي مستوي كليات الجامعة تم تحديد موعد الدور الثاني لاستلام أبحاث الطلاب الذين لم يجتازوا الدور الاول و الطلاب الذين لم تقدموا ابحاثهم  بداية من ٤ يوليو الحالي. 

وعقد اليوم الإثنين، وتماشيا مع هذه الإجراءات، اجتماع لجنة التعليم عن بعد برئاسة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور أعضاء اللجنة التي تضم الدكتورة غادة الطويل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة دينا أبو المعاطي وكيل كلية الصيدلة والدكتور محمد تهامي وكيل كلية الاداب والعلوم الإنسانية والدكتور محمد عبد النعيم وكيل كلية الزراعة.


و ناقشت اللجنة تقرير مفصل حول الإنتهاء من أعمال كنترولات الدور الأول للابحاث الطلابية لفرق النقل بكليات الجامعة
هذا.

 وأعلن الدكتور محمد شقيدف أنه حرصا من الجامعة علي مصلحة أبناءها الطلاب فقد تقرر مد فترة تقديم الابحاث لفرق النقل بجامعة القناة حتي ١٦ يوليو ٢٠٢٠.
  
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