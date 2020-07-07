الحالات الحرجة انخفضت.. لجنة مكافحة كورونا: استمرار انخفاض الإصابات يؤكد تخطي مصر الذروة

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه في حالة استمرار انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا؛ فإن ذلك يعد دليلًا على أن مصر تخطت الذروة، وتبدأ أعداد الإصابات في الانخفاض، ثم تنتهى موجة فيروس كورونا في مصر.





وأضافت جيهان العسال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، " استمرار انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا مؤشر إيجابي".





وطالبت جيهان العسال "المواطنين با لاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا".





وأكدت جيهان العسال "أن الفترة الماضية أرقام الإصابات ثابتة والمعدلات معقولة والمنظومة الصحية في مصر موفقة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا".





وتابعت جيهان العسال " هناك انخفاض في معدلات الحالات الخطرة بفيروس كورونا في مصر، وأكثر الحالات التي نواجهها حاليا حالات بسيطة ومتوسطة، ويمكن أن تعالج في المنزل ولا تحتاج إ لى دخول المستشفيات"، مضيفة " مكالمات الاستفسار عن أعراض فيروس كورونا انخفضت".



